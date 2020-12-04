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Аналитик: Кремль помогает Лукашенко на уровне риторики, а поддержку может прекратить, просчитав динамику событий в Беларуси
Источник материала: Навiны
По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерины Шматиной, российские власти ждут сигнала от оппонентов Александра Лкукашенко.
Как отметила эксперт в ходе заседания Минского диалога, Россия больше поддерживает Лукашенко на уровне риторики, а финансовую поддержку может прекратить, просчитывая динамику событий в Беларуси, пишет
По мнению Шматиной, хотя Москву не устраивает победа протеста над авторитарным лидером, есть место для контактов белорусских демократических сил с Кремлем.
Она уверена, что для этого надо только дать понять, что демократические силы выступают за хорошие отношения как с Россией, так с Западом.
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Аналитик: Кремль помогает Лукашенко на уровне риторики, а поддержку может прекратить, просчитав динамику событий в Беларуси
По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерины Шматиной, российские власти ждут сигнала от оппонентов Александра...
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