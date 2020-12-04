ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитик: Кремль помогает Лукашенко на уровне риторики, а поддержку может прекратить, просчитав динамику событий в Беларуси

04.12.2020 14:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерины Шматиной, российские власти ждут сигнала от оппонентов Александра Лкукашенко.

Аналитик: Кремль помогает Лукашенко на уровне риторики, а поддержку может прекратить, просчитав динамику событий в Беларуси
Фото pixabay.com

Как отметила эксперт в ходе заседания Минского диалога, Россия больше поддерживает Лукашенко на уровне риторики, а финансовую поддержку может прекратить, просчитывая динамику событий в Беларуси, пишет DW.

По мнению Шматиной, хотя Москву не устраивает победа протеста над авторитарным лидером, есть место для контактов белорусских демократических сил с Кремлем.

Она уверена, что для этого надо только дать понять, что демократические силы выступают за хорошие отношения как с Россией, так с Западом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерины Шматиной, российские власти ждут сигнала от оппонентов Александра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар обвалился на бирже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика