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Какая погода ждет нас на выходных
Источник материала: Навiны
В предстоящие выходные в Беларуси заметно потеплеет. Хоть синоптики и не обещают весну, но будет не по сезону тепло.
Как прогнозирует Белгидромет, в субботу и воскресенье на территории страны будет следующая погода:
5 декабря
Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
6 декабря
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.
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В предстоящие выходные в Беларуси заметно потеплеет. Хоть синоптики и не обещают весну, но будет не по сезону тепло.
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