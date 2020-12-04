|
«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети
Источник материала: Onliner
Белорусы продолжают слать скриншоты по следам вышедшего накануне
В одной из переписок, присланных в редакцию Onliner, этот некто вышел из себя, узнав, что обмануть нашу читательницу у него не выйдет. «Меня мошенники уже давно заваливают своими письмами, но я сразу распознаю таких товарищей», — рассказывает она.
Ниже — короткая, но напряженная переписка, во время которой аноним выходит из себя и демонстрирует негодование в меру своих сил.
домашний/офисный, RAM DDR4 SO-DIMM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, графика: встроенная в процессор
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы продолжают слать скриншоты по следам вышедшего накануне материала о мошенниках, действующих в интернете. К счастью, многим удалось вовремя остановиться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)