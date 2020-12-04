«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети

Источник материала: Onliner

Белорусы продолжают слать скриншоты по следам вышедшего накануне материала о мошенниках, действующих в интернете. К счастью, многим удалось вовремя остановиться и не «слить» данные банковских карт. В других случаях частично информация с «пластика» оказалась в руках неизвестных, но деньги все же остались нетронутыми — последний фатальный шаг сделан не был.

В одной из переписок, присланных в редакцию Onliner, этот некто вышел из себя, узнав, что обмануть нашу читательницу у него не выйдет. «Меня мошенники уже давно заваливают своими письмами, но я сразу распознаю таких товарищей», — рассказывает она.

Ниже — короткая, но напряженная переписка, во время которой аноним выходит из себя и демонстрирует негодование в меру своих сил.



















