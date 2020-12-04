ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети

04.12.2020 14:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белорусы продолжают слать скриншоты по следам вышедшего накануне материала о мошенниках, действующих в интернете. К счастью, многим удалось вовремя остановиться и не «слить» данные банковских карт. В других случаях частично информация с «пластика» оказалась в руках неизвестных, но деньги все же остались нетронутыми — последний фатальный шаг сделан не был.

В одной из переписок, присланных в редакцию Onliner, этот некто вышел из себя, узнав, что обмануть нашу читательницу у него не выйдет. «Меня мошенники уже давно заваливают своими письмами, но я сразу распознаю таких товарищей», — рассказывает она.

Ниже — короткая, но напряженная переписка, во время которой аноним выходит из себя и демонстрирует негодование в меру своих сил.

«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети
«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети
«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети
«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети
«****, умнеть начали». Мошенник расстроился после неудачного «развода» белоруски в сети
Компактный компьютер Apple Mac mini 2020 MXNF2
5 отзывов
домашний/офисный, RAM DDR4 SO-DIMM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, графика: встроенная в процессор
2599 р.
5 предложений
Сравнить эти товары →
Компьютеры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы продолжают слать скриншоты по следам вышедшего накануне материала о мошенниках, действующих в интернете. К счастью, многим удалось вовремя остановиться...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кризис доверия. Все больше белорусов хранят деньги в валюте и наличными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика