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Деловая мода для удаленки: джентльмены без штанов. Покажи свой стиль!

04.12.2020 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многие уже привыкли к удаленке и даже считают этот формат более эффективным, чем ежедневные походы в офис. Деловая мода, очевидно, обязана как-то подстроиться. Верх должен быть безупречен на случай онлайн-конференций, переговоров и рабочих совещаний. Низу все равно, он под столом. У организаторов Brands Fashion Show хватило самоиронии, чтобы отразить эту важную сторону жизни. И обозначить некоторые тенденции. Ниже мы попросим вас делиться собственными вариантами.

Оказывается, единственным неотмененным fashion-мероприятием сезона в Минске стало Brands Fashion Show (транслировалось вчера на VOKA TV). Организаторами выступили EffectPromo и Fashion Collection.




Отличился белорусский бренд мужской одежды Historia: с моделей сняли брюки. (Поговаривают, их больше не будут шить за ненадобностью.) Менеджеры в важной одежде до пояса и в трусах да тапочках ниже — это шутка, которая стала правдой, отмечают создатели образов.






Для дам предусмотрели более щадящую концепцию: они обыгрывали тему постаматов, которые установлены в некоторых бизнес-центрах.

Деловая мода для удаленки: джентльмены без штанов. Покажи свой стиль!
Деловая мода для удаленки: джентльмены без штанов. Покажи свой стиль!

Закрепили впечатление детским показом.

Деловая мода для удаленки: джентльмены без штанов. Покажи свой стиль!

Тем временем ничто не мешает вам в пятницу показать миру вашу удаленку. Продемонстрируйте смело и бескомпромиссно, в каком виде вы прямо сейчас работаете на компьютере или вашем токарном станке! С помощью букв опишите, что происходит на фото. Расскажите, какой стиль деловой одежды вы теперь предпочитаете и почему. Нравится ли вам вообще такая форма занятости?

Если нам удастся набрать достаточно снимков, которые не нарушают ни один из законов и могут публиковаться легально, сделаем подборку. Касается и джентльменов, и дам (особенно). Шлите нашему боту или сюда: na@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие уже привыкли к удаленке и даже считают этот формат более эффективным, чем ежедневные походы в офис. Деловая мода, очевидно, обязана как-то подстроиться. Верх...
 
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