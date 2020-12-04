Отвалившееся у МАЗа колесо заметалось между Volkswagen и Skoda, круша эти машины

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о том, что 3 декабря около 9:00 на автодороге Гродно — Озеры — Радунь произошла авария, в которой механические повреждения получили три автомобиля: МАЗ, у которого отвалилось одно из колес, а также Volkswagen и Skoda, в которые это колесо влетело.

— Вблизи агрогородка Путришки автомобиль Skoda двигался следом за грузовым МАЗ. В какой-то момент у грузовика отваливается колесо. Водитель легковушки видит это и фарами начинает сигнализировать встречному транспорту об опасности. Но колесо все-таки ударяется в бампер и капот встречного Volkswagen, — рассказали в Госавтоинспекции. — От удара колесо отлетает и по касательной ударяет Skoda. А после этого, подпрыгнув, влетает в заднее стекло того же Volkswagen.

Никто из водителей в этой аварии не пострадал.









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