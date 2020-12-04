В Минске задержана компания девушек за распространение наркотиков

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Изначально в поле зрение правоохранителей попали четыре барышни возрастом от 19 до 22 лет. Молодые особы признались, что предложение подзаработать поступило им в одном из телеграм-каналов. В обязанности входило расфасовывать наркотик на мелкие дозы и прятать его на территории столицы. Карьера девушек так и не началась - спустя полтора месяца подруг задержали с поличным. При себе у задержанных оперативники обнаружили 30 свертков с особо опасным психотропом альфа-PVP общим весом 46 граммов. Также в телефонах были обнаружены фотографии местности, где хранились закладки. Осмотрев указанные участки, правоохранители изъяли еще 2 свертка с амфетамином.