В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции за С-400

Источник материала: АФН

В оборонном бюджете США, который был согласован обеими палатами конгресса, прописано обязательное введение санкций в отношении Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

В документе говорится, что ограничения в отношении Турции, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), будут введены в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах. Они коснутся компаний и турецких чиновников, которые принимали непосредственное участие в процессе приобретения С-400.

Как отмечает Financial Times, в случае принятия бюджета президент США Дональд Трамп должен будет принять соответствующие меры, до того как покинет свой пост 20 января будущего года. Законопроект об обороне требует, чтобы он наложил как минимум пять санкций, включая запрет на банковские операции и операции с недвижимостью в США, отказ в выдаче виз и принуждение американских кредиторов отказывать в кредитах любым компаниям, на которые наложены санкции. Однако Трамп пообещал наложить вето на закон о бюджете, передает РБК.

Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Первые компоненты зенитных ракетных систем поступили в республику в июле 2019-го. В начале ноября того же года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Вашингтон раскритиковал решение Анкары купить российские комплексы и исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35.