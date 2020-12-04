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В Минске уже неделю ищут 53-летнего мужчину

04.12.2020 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разыскивается 53-летний минчанин Виктор Викторович Лоскутов. Он ушел из дома в неизвестном направлении 27 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.



Местонахождение мужчины по-прежнему неизвестно.

На вид ему 53 года, рост 175–180 см, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет в оранжево-зеленый пуховик и черные кроссовки.

Среди особых примет татуировка на правом плече «Церковь».

Тех, кто узнал мужчину на фото или обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить в Партизанское РУВД Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Разыскивается 53-летний минчанин Виктор Викторович Лоскутов. Он ушел из дома в неизвестном направлении 27 ноября, сообщили корреспонденту...
 
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