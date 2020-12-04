ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Прошу, не казните совсем жестко". Марина Арзамасова объявила о прерывании профессиональной деятельности

04.12.2020 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила о приостановке карьеры "на долгое время" и объяснила это решение. Ранее спортсменка была уличена в применении допинга.



Друзья, с сожалением сообщаю.⠀Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и, к сожалению, не в мою пользу. Athletic Integrity Unit опубликуют эту информации в ближайшее время. Мы провели большую работу по сбору доказательств, но, по мнению экспертов, мои доводы оказались неубедительными.

Увы, не всегда в составе БАДа указаны все вещества, содержащиеся в нем. Что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься. Анализы препаратов спортивного питания в трех лабораториях подтвердили наличие запрещенного вещества. Но, по мнению экспертов, и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию (прежде проконсультируюсь с юристами).
Все расследование длилось 1 год 4 месяца и стоило много тысяч евро. Плюс все мои нервы, слезы и болезни по этому поводу. Я оказалась полностью сломлена последние месяцы, когда пришло уведомление о том, что мои доказательства не имеют значения. Из-за этого внутреннего слома я не смогла отстоять свою ценность, поддалась давлению.

Все события последних месяцев моей жизни — это череда каких-то импульсивных мыслей и действий. Я постоянно чего-то боялась. А сегодня я увольняюсь из армии, но радуюсь более чем 20 годам спорта, которые ничем не заменить.

Я уже живу с этим вердиктом 5 дней: достаточно, чтобы держаться на людях. Но больше меня это не сломит. Я принимаю такой вариант развития событий. Смещаю свое внимание со своих тренировок на работу.
За эти месяцы большое количество недовольных комментариев меня закалило, конечно. Но прошу вас, не казните совсем жестко, мне сейчас и так очень не просто, — написала Арзамасова в инстаграме.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила о приостановке карьеры "на долгое время" и объяснила это решение. Ранее спортсменка была уличена в применении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кризис доверия. Все больше белорусов хранят деньги в валюте и наличными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика