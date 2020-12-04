Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Чарльз обеспокоен тем, что бывшая супруга принцесса Диана продолжает "отравлять его жизнь" даже после своей смерти.

С момента трагической гибели леди Ди прошло больше 20 лет, но интерес к ее жизни не утихает до сих пор. В последний год имя принцессы часто мелькало в таблоидах из-за нового сезона сериала "Корона" и скандальных подробностей, которые начали появляться в сети.

По словам королевских источников, принц Чарльз не смог остаться в стороне от происходящего: по словам источников королевства, он отказывается выходить на публику и злится из-за того, что покойная Диана продолжает "отравлять" его жизнь.

Прокомментировать ситуацию поспешила британский эксперт Кети Николл, которая давно следит за событиями в жизни королевства и знает многие тайны дворца.

"Думаю, что принц старается не замечать того, как вырос интерес к его жене. Но он точно расстроен тем, что прошлое наступает ему на пятки, ведь он отчаянно убегает от него", – рассказала Николл.

Эксперт пожалела наследника короны и его нынешнюю жену Камиллу. Именно последняя столкнулась с массой негатива в сети после премьеры "Короны". Правительство Британии решило защитить семью Елизаветы II и хочет внести коррективы в скандальный сериал.

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