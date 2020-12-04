Снимает не техника, а человек: эксперт рассказал о секретах фотографии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня", лауреат World Press Photo-2016 в номинации "Спортивные истории", победитель, призер и член жюри различных международных и российских фотоконкурсов Владимир Песня раскрыл секреты фотосъемки.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как правильно делать новостное фото: секреты и лучшие ракурсы", во время которого Песня дал советы, как сделать удачный кадр и не навредить героям фото.

Новостная фотография

Эксперт рассказал, что любое изображение может быть иллюстрацией новости. Тем не менее, хорошее фото - больше, чем фиксация события, оно должно заставить человека остановиться и задуматься. У каждого фотографа свой универсальный рецепт.

© Sputnik / Владимир Песня Фотограф перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Швеции

Он разделил события на прогнозируемые, частично прогнозируемые и не прогнозируемые. К первому случаю относят заранее запланированные события: спортивные мероприятия, открытия магазинов, форумов, театральные постановки. Второй момент – это внеплановые события. Третий тип - работа в зонах катастроф или боевых действиях, где от тебя ничего не зависит.

Горячие новости

Песня отметил, что фотограф, как правило, редко является свидетелем происшествий, а приезжает уже на место после основных событий.

"Здесь важно быстро зафиксировать и передать карточки в редакцию. Сохранить свою жизнь и здоровье. Нужно фиксировать моменты не просто, нажимая на кнопку, а продумывать их, чтобы заставить людей сопереживать", - сказал он и привел в пример личный опыт – теракт в парижской опере "Батаклан", который произошел 13 ноября 2015 года. В то время российский фотокор находился в Бордо в командировке. Чтобы добраться до места событий, ему понадобилось около пяти часов.

Но, прибыв на место, он обнаружил, что перестрелка закончилась и, по сути, все события уже завершились. Песня принял решение снимать реакцию людей и делать символические кадры.

"Иногда следы произошедшего - кровь на асфальте, разрезанные вещи людей, которым оказывали помощь и, конечно же, реакция может рассказать о событии больше, чем шум, стрельба и суматоха, - отметил эксперт. - В процессе съемок пришлось проявить изворотливость, чтобы попасть за полицейское оцепление и в места, где находилось французское правительство".

Любимая тема и прогнозируемые события

Песня отметил, что большая часть событий является прогнозируемыми. Но все равно стоит предусмотреть массу нюансов. В частности, выбрать нужный объектив, точку съемки, знать, что происходит вокруг и не мешать людям. Например, фотографируя спорт, неплохо бы иметь представление о геометрии перемещения атлетов, держать в голове индивидуальные особенности своих героев.

"Фон должен не отвлекать, а подчеркивать движение спортсменов. Нужно быть внимательным к деталям, по-разному играть с лучами и тенями, не забывать об интересных моментах вокруг", - посоветовал эксперт.

Среди любимых видов спорта он назвал фигурное катание и художественную гимнастику.

"Спорт мы любим за яркие и неподдельные эмоции, обращайте на них внимание и не забывайте про юмор", - добавил он.

Главный принцип социальной съемки

"Социальная сфера – постоянное решение этических и нравственных проблем. Что стоит показать, а что - нет, решать фотографу. Главный принцип - не навредить, ни один репортаж не стоит поломанной судьбы", - подчеркнул Песня.

© Sputnik / Владимир Песня Фотографы во время забега на 1500 метров в соревнованиях по шорт-треку среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх.

Во время проблемной съемки он посоветовал наладить контакт со своим героем и держать баланс: не делать людей несчастными, но и не скатываться в чернуху. Также не лишним будет и взять качественную камеру.

"Для хороших кадров техника важна, но снимает не камера, а не человек. Она позволяет автору быть более свободным", - отметил эксперт.

Касательно обработки фото, он сказал, что она не занимает много времени. Зачастую - это кадрирование и добавление контрастности. На прощание Песня посоветовал думать над кадром и подмечать прекрасное и интересное рядом.

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