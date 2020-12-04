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Жизнь в СССР: правда эпохи в снимках запрещенной группы фотографов ТРИВА

04.12.2020 15:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жизнь в СССР: правда эпохи в снимках запрещенной группы фотографов ТРИВА

Группу ТРИВА создали советские фотографы Воробьев, Трофимов и Соколаев в 1981 году. Их работы, отражающие жизнь в СССР, приняли участие в 19-ти выставках, в том числе международных. Но совсем скоро, в начале 1982 года, группа была заподозрена в очернении социалистических идеалов и закончила официальное существование. Фотографов это не остановило, они продолжили свою работу, пусть уже и без одобрения властей.  Просто посмотрите на эти снимки: правда эпохи без фильтров. 















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Группу ТРИВА создали советские фотографы Воробьев, Трофимов и Соколаев в 1981 году. Их работы, отражающие жизнь в СССР, приняли участие в 19-ти выставках, в том числе...
 
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