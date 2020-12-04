Жизнь в СССР: правда эпохи в снимках запрещенной группы фотографов ТРИВА

Источник материала: ОНТ

Группу ТРИВА создали советские фотографы Воробьев, Трофимов и Соколаев в 1981 году. Их работы, отражающие жизнь в СССР, приняли участие в 19-ти выставках, в том числе международных. Но совсем скоро, в начале 1982 года, группа была заподозрена в очернении социалистических идеалов и закончила официальное существование. Фотографов это не остановило, они продолжили свою работу, пусть уже и без одобрения властей. Просто посмотрите на эти снимки: правда эпохи без фильтров.























































Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram