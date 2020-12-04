ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назван неожиданный симптом рака у мужчин

04.12.2020 15:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Назван неожиданный симптом рака у мужчин

Регулярная боль в спине может сигнализировать о прогрессирующем раке простаты, пишет Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support. 

Отмечается, что признаки этого заболевания на ранних стадиях схожи с симптомами увеличения простаты – это частое явление для мужчин пожилого возраста. Однако по мере распространения опухоли могут возникать и боли в спине. Дело в том, что рак простаты способен провоцировать развитие вторичного рака костей. Его симптом –  постоянная боль в области спины или бедер. 

По словам специалистов, более характерные симптомы рака простаты –затрудненное и частое мочеиспускание либо примесь крови в моче.

ФОТО: edu.uamed.info

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулярная боль в спине может сигнализировать о прогрессирующем раке простаты, пишет Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support.  Отмечается, что признаки этого заболевания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Принц Чарльз обеспокоен тем, что леди Ди до сих пор "отравляет" ему жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика