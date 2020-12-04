Назван неожиданный симптом рака у мужчин

Источник материала: ОНТ

Регулярная боль в спине может сигнализировать о прогрессирующем раке простаты, пишет Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support.

Отмечается, что признаки этого заболевания на ранних стадиях схожи с симптомами увеличения простаты – это частое явление для мужчин пожилого возраста. Однако по мере распространения опухоли могут возникать и боли в спине. Дело в том, что рак простаты способен провоцировать развитие вторичного рака костей. Его симптом – постоянная боль в области спины или бедер.

По словам специалистов, более характерные симптомы рака простаты –затрудненное и частое мочеиспускание либо примесь крови в моче.

ФОТО: edu.uamed.info

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