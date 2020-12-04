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Назван неожиданный симптом рака у мужчин
Источник материала: ОНТ
Регулярная боль в спине может сигнализировать о прогрессирующем раке простаты,
Отмечается, что признаки этого заболевания на ранних стадиях схожи с симптомами увеличения простаты – это частое явление для мужчин пожилого возраста. Однако по мере распространения опухоли могут возникать и боли в спине. Дело в том, что рак простаты способен провоцировать развитие вторичного рака костей. Его симптом – постоянная боль в области спины или бедер.
По словам специалистов, более характерные симптомы рака простаты –затрудненное и частое мочеиспускание либо примесь крови в моче.
ФОТО: edu.uamed.info
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Регулярная боль в спине может сигнализировать о прогрессирующем раке простаты, пишет Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support. Отмечается, что признаки этого заболевания...
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