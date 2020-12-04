Минобороны Азербайджана впервые сообщило полные данные о потерях в Нагорном Карабахе

Источник материала: ОНТ

Министерство обороны Азербайджана впервые сообщило полные данные о потерях в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в период с сентября по ноябрь.

За полтора месяца боев погибли две тысячи 783 военнослужащих армии страны. Об этом говорится на официальном сайте азербайджанского оборонного ведомства. Более 100 военнослужащих пропали без вести. 1245 военных ранены и находятся на лечении в госпиталях.

Речь о потерях только с одной стороны. И такова цена конфликта в XXI веке. Напомним, сейчас в регионе соблюдается режим прекращения огня при участии российских миротворцев. Ключевые задачи – восстановить инфраструктуру, наладить экономику, создать условия для возвращения беженцев и обмена пленными между конфликтующими сторонами.

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