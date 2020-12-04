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Расследование уголовного дела о ДТП с четырьмя пострадавшими в Бешенковичском районе завершено

04.12.2020 15:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расследование уголовного дела о ДТП с четырьмя пострадавшими в Бешенковичском районе завершено

В Витебской области заверено расследование уголовного дела об аварии в Бешенковичском районе, в которой пострадали четыре человека, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

ДТП произошло утром 21 июня. 19-летняя девушка находилась за рулем минивэна. На автодороге Бочейково – Сокорово водитель не справилась с управлением, машина опрокинулась. Четыре пассажира, трое из которых не пристегнулись ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП. 

Накануне аварии девушка обманула своего знакомого, сказав, что у нее есть водительские права. Он поверил ей и дал ключи от своего автомобиля.

В результате экспертизы выяснилось, что перед ДТП машина ехала со скоростью более 90 км/ч. В момент аварии водитель была трезвой.

Девушке предъявили обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесных повреждений) УК. Она находится под подпиской о невыезде. 

ФОТО: БЕЛТА

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В Витебской области заверено расследование уголовного дела об аварии в Бешенковичском районе, в которой пострадали четыре человека, пишет БЕЛТА со ссылкой на...
 
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