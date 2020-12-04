Легковушка врезалась в осветительную мачту в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой автомобиль врезался в осветительную мачту, в ДТП пострадал водитель. Об этом информирует пресс-служба управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным сведениям, авария произошла 4 декабря около 11:30. Мужчина 1985 года рождения за рулем авто «Мицубиси» не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водитель был госпитализирован с травмами.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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