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Легковушка врезалась в осветительную мачту в Минске

04.12.2020 15:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске легковой автомобиль врезался в осветительную мачту, в ДТП пострадал водитель. Об этом информирует пресс-служба управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным сведениям, авария произошла 4 декабря около 11:30. Мужчина 1985 года рождения за рулем авто «Мицубиси» не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водитель был госпитализирован с травмами.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске легковой автомобиль врезался в осветительную мачту, в ДТП пострадал водитель. Об этом информирует пресс-служба управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
 
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