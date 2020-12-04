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Легковушка врезалась в осветительную мачту в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске легковой автомобиль врезался в осветительную мачту, в ДТП пострадал водитель. Об этом
По предварительным сведениям, авария произошла 4 декабря около 11:30. Мужчина 1985 года рождения за рулем авто «Мицубиси» не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водитель был госпитализирован с травмами.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске легковой автомобиль врезался в осветительную мачту, в ДТП пострадал водитель. Об этом информирует пресс-служба управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
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