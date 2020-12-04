«Только не это»: реакция собаки на купание в ванне рассмешила Сеть до слез

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность ролик, на котором пес сопротивляется купанию в ванне. Видео опубликовано на портале «Ридус».

Водные процедуры нередко пугают домашних животных. Для некоторых это и вовсе становится настоящим испытанием. Например, для собаки, которая попала на видео и рассмешила пользователей своей реакцией на купание.

«Бедный собакен. Наверное, когда-то поскользнулся в ванне и испугался», «Не переживай, купание — это быстро», «Эти глаза, бедняга. Но лапки же надо мыть, что поделать», – написали в комментариях.

ФОТО: doggy-boom.ru

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