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«Только не это»: реакция собаки на купание в ванне рассмешила Сеть до слез
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность ролик, на котором пес сопротивляется купанию в ванне. Видео
Водные процедуры нередко пугают домашних животных. Для некоторых это и вовсе становится настоящим испытанием. Например, для собаки, которая попала на видео и рассмешила пользователей своей реакцией на купание.
«Бедный собакен. Наверное, когда-то поскользнулся в ванне и испугался», «Не переживай, купание — это быстро», «Эти глаза, бедняга. Но лапки же надо мыть, что поделать», – написали в комментариях.
ФОТО: doggy-boom.ru
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В Сети набирает популярность ролик, на котором пес сопротивляется купанию в ванне. Видео опубликовано на портале «Ридус». Водные процедуры нередко пугают...
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