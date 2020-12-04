ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер — это каждый из нас

04.12.2020 15:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Лидер — это каждый из нас

  • 4.12.2020, 15:17
Лидер — это каждый из нас
Фото: AP

Поэтому протест только растет.

Очень часто в обсуждениях мы и система затрагиваем тему лидерства протеста, пишет телеграм-канал МКБ.

Телеграм-каналы, «кукловоды», яркие личности в протесте попадают под нападки. Система требует от них прекратить выводить людей на улицы. «Диванные аналитики» наоборот требуют поддержать, направить, победить, наконец.

Люди привыкли мыслить понятиями серой массы, управляемой извне. Мое дело маленькое, я ничего не решаю, с вопросами не ко мне - ответят вам в любом РУВД или иной машине системы.

Но почему протест только растет? Потому что лидер - это каждый из нас, кто день за днем, неделя за неделей, вместо перекладывания ответственности на кого-либо, а лишь благодаря своей внутренней силе берет и выходит, рисует, поет, едет, помогает.

Весь наш протест состоит из личностей, лидер для которых, они сами. Именно перед самим собой мы держим ответ каждый вечер, задавая вопрос: «Что я сделал сегодня для нашей победы?»

И миллионы лидеров, которых вся страна считает героями, обречены на успех.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поэтому протест только растет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп от Тамары Глоба на выходные - 5 и 6 декабря: для всех знаков Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика