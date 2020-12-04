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Верховный суд Нидерландов отказал России в отсрочке по выплате $57 миллиардов акционерам ЮКОСа

04.12.2020 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Верховный суд Нидерландов отказал России в отсрочке по выплате $57 миллиардов акционерам ЮКОСа

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  • 4.12.2020, 15:12
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Верховный суд Нидерландов отказал России в отсрочке по выплате миллиардов акционерам ЮКОСа

Судьи не нашли аргументов для удовлетворения ходатайства российских властей.

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа. Российские власти просили приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании, которым должны выплатить 57 миллиардов долларов, сообщает телеканал «Дождь».

Суд оценил, как отмена или приостановка решения повлияет на две стороны, и не нашел аргументов для удовлетворения ходатайства российских властей. «Бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений до окончательного решения по делу», — сообщил суд.

Судебное разбирательство между бывшими акционерами ЮКОСа и российскими властями началось еще в 2005 году. Тогда три компании, связанные с одним из бывших акционеров, подали иски в Международный арбитраж в Гааге с требованием взыскать с России около 100 миллиардов долларов.

В феврале 2020 года апелляционный суд Гааги встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов в качестве компенсации и еще семь миллиардов долларов пеней. Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить выплату.

Дело ЮКОСа началось в 2003 году, когда нефтяную компанию обвинили якобы «в неуплате налогов». Совладелец компании Михаил Ходорковский и предприниматель Платон Лебедев были арестованы и приговорены к лишению свободы, Ходорковский освободился в декабре 2013 года, Лебедев - в январе 2014-го.

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Судьи не нашли аргументов для удовлетворения ходатайства российских властей.
 
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