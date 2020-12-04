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Луканомика загибается

04.12.2020 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Луканомика загибается

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  • 4.12.2020, 15:08
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Луканомика загибается

В Совбезе началась паника.

В редакцию телеграм-канала «Ник и Майк» попала секретная записка Совбеза, в которой говорится об износе оборудования на белорусских предприятиях.

Несколько фактов:

- «Гомельтранснефть Дружба» - 67,8% используемого оборудования превысило эксплуатационные сроки;

- потенциально опасные объекты литейного производства – 59% (771 объект из 1297);

- оборудование при буровых работах – 91% (105 из 115);

- оборудование, используемое при ведение открытых горных работ – 73% (на ОАО «Доломит» эксплуатируются экскаваторы 1975, 1978 и 1982 года выпуска);

- цистерны для перевозки опасных грузов на ж/д – 26,9%;

- автоцистерны для перевозки опасных грузов – 56,8% (1885 из 3320);

- грузоподъемные краны – 83,4% (9740 из 11672). Из них износ козловых кранов – 88,6% (968 из 1093), железнодорожных – 93,3% (182 из 195) и портальных – 91,7% (22 из 24).

Также срок службы закончился у 65,3% аттракционов (164 из 251). Остерегайтесь белорусских парков!

Но есть и радостные события. Если в в 2014 году 37,7% лифтов по всей Беларуси отработали свой срок службы, то в 2020 году таких лифтов всего лишь 12,8%. Слава «Могилевлифтмашу»!

Но вывод очевиден. Беларусь у края пропасти. Денег на то, чтобы перевооружить предприятия нет. Да и даже если деньги есть, то на примере деревообработки или новенькой БелАЭС мы видим, что ничего хорошего из этого не получается. Когда у руля двоечники и троечники, то ничего другого ждать не приходиться.


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