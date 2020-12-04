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Премьер Молдовы поддержал позицию Санду по роспуску парламента

04.12.2020 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Премьер Молдовы поддержал позицию Санду по роспуску парламента

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  • 4.12.2020, 14:55
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Премьер Молдовы поддержал позицию Санду по роспуску парламента
Майя Санду
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Большинство мест в парламенте контролирует партия Игоря Додона.

Премьер Молдовы поддержал позицию избранного президента Майи Санду о необходимости роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

Как пишет NewsMaker, об этом сообщили в пресс-службе Иона Кику после его телефонного разговора с Майей Санду.

В сообщении отметили, что он "полностью разделяет мнение избранного президента о необходимости роспуска парламента", но также призвал "тщательно изучить" раскритикованный проект бюджета, чтобы страна не начала новый год без принятого документа.

Сначала о телефонном разговоре сообщила Мая Санду. Она рассказала, что говорила о необходимости нового парламента и правительства и раскритиковала наработанный проект бюджета и бюджетно-налоговой политики.

Напомним, накануне парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов Игоря Додона и "Шор", принял ряд противоречивых законопроектив, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничит полномочия Майи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

Избранный президент Майя Санду призвала граждан к протестам.

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Большинство мест в парламенте контролирует партия Игоря Додона.
 
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