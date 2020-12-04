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Как белорусы Италии поддерживают протесты на родине
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы Италии поддерживают протесты на родине
Вдохновляющее видео.
Белорусы Италии сделали видео, в котором на примере одного города показывают деятельность диаспоры, пишет телеграм-канал
Также авторы хотят поддержать белорусов и показать Рим пока нет возможности путешествовать.
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Вдохновляющее видео.
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