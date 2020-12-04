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Палата представителей США приняла резолюцию против «повара Путина»

04.12.2020 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Палата представителей США приняла резолюцию против «повара Путина»

  • 4.12.2020, 14:26
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Палата представителей США приняла резолюцию против «повара Путина»
Фото: Telegraf-EPA

Евгения Пригожина обвинили в действиях против американских граждан и нацбезопасности США.

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию против российского бизнесмена Евгения Пригожина, с которым связывают ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование. Текст документа размещен на сайте законодательного органа.

В частности, конгрессмены считают, что Пригожин с начала 2000-х годов находился в тесных связях с президентом России Владимиром Путиным. Далее перечисляются события с участием ЧВК Вагнера — «военный захват Российской Федерацией и незаконная аннексия украинского Крыма» в феврале-марте 2014 года, а также последующие мятежи в Донецкой и Луганской областях. Отмечается, что 7 февраля 2018 года ЧВК Вагнера напала на войска США на востоке Сирии.

Наемников также обвиняют в помощи режиму сирийского президента Башара Асада и главе Ливийской национальной армии Халифе Хафтару, а компании, связанные с Пригожиным — в разжигании споров в США и вмешательстве в политику 20 африканских стран. Кроме того, в документе говорится об убийстве российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, снимавших в ЦАР документальный фильм о ЧВК Вагнера, которое не расследуется должным образом.

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Евгения Пригожина обвинили в действиях против американских граждан и нацбезопасности США.
 
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