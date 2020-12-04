Источник материала: UDF



Тамара Глоба

рассказала

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп от Тамары Глоба на выходные - 5 и 6 декабря: для всех знаков Зодиака Скорпионам следует активнее браться за срочные дела и проблемы.

В начале дня лучше отложить важные дела — вероятны сложности в финансовых вопросах и в поездках. Необходимо помочь маме и присмотреть за домом. После обеда и в выходные дни удачными будут дороги, занятия спортом и творческие активности.Решением задач текущей недели стоит заняться в первой половине дня. Сфокусируйтесь на делах дома, своём здоровье и помощи другим людям вечером и в выходные. Могут возникнуть расходы на поездки, а также лишние траты из-за срывов в делах, связанных с дальними партнёрами и проблемами родных.День принесёт семейные хлопоты, общение с родственниками и знакомыми, а также совместные поездки, на которые вы потратите немало средств и сил. Споры сегодня бесполезны. Проведите вечер и выходные в кругу хороших знакомых, в приятной компании. Отдохните, посетите зрелищные мероприятия.Уделите время себе, но будьте готовы к тому, что деловая суета будет напоминать о себе и приводить к расходам. Со второй половины дня и в выходные ожидаются деловой и финансовый успех, активная деятельность и полезные приобретения.Перенесите встречи и важные дела на вторую половину дня. Вечер подарит вам творческий успех, весёлые компании, приятные встречи с интересными людьми. Вернутся старые связи, поклонники и поклонницы.Вам придётся выступить в роли посредника между людьми разных интересов и занятий. Родным, знакомым, друзьям и любящим вас людям одновременно потребуется помощь. В выходные вы будете участвовать в делах домочадцев, и вам едва ли удастся отдохнуть.Трудности сегодня возможны в работе, в личных делах и в отношениях с руководством. Ожидаются расходы и недопонимание. Решить проблемы вы сможете лишь ближе к вечеру — благодаря друзьям, старым знакомым и давно забытым вами персонам, некоторые из которых захотят примириться с вами.Активнее беритесь за срочные дела и проблемы — как собственные, так и проблемы близких и дальних родственников. Вы многое успеваете, но вероятны расходы на поездки, на помощь близким и решение насущных проблем. Выходные пройдут в работе, но принесут прибыль.Первая половина дня наполнена деловой и бытовой суетой. Вечером в пятницу и в выходные дни состоится череда успешных встреч и переговоров, поездок. Решатся личные проблемы. Вас ждут любовь и успех.Подруги укрепляют ваш авторитет, но за вашей спиной — споры и интриги, способные перечеркнуть достижения. Постарайтесь экономить. Будьте внимательны в пути и за рулём. В выходные отдохните и займитесь делами здоровья. Будьте готовы потрудиться для удержания своих позиций.Работы много, и она отнимает силы. Не перетрудитесь, чтобы не заболеть. Посвятите выходные семье, ожидайте в гости старых друзей. Давние идеи реализуются при участии членов семьи, партнёров и друзей. Родственники будут способствовать вашему успеху. Отправляйтесь в поездки с близкими.Возврат прежних деловых отношений потребует от вас сил. Состоится общение с людьми из прошлого, решатся проблемы — как ваши, так и чужие. Вы занимаетесь делами детей и погружены в круговорот лиц, встреч и забот. К выходным количество дел увеличится.