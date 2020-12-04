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Учёные заявили о пользе красного вина для женщин

04.12.2020 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учёные заявили о пользе красного вина для женщин
Иллюстративное фото
Британские эксперты King’s College, Лондон, экспериментальным путём подтвердили пользу красного вина для женского организма.Они выяснили, что употребление представительницами прекрасной половины человечества красного вина в разумных дозировках способствует увеличению разнообразия кишечной микробиоты, снижению уровня холестерина и риска ожирения. Свои выводы исследователи опубликовали на страницах издания Gastroenterology.

Для исследования учёными были приглашены 916 девушек-близнецов, которым было предложено на выбор употребление таких напитков как пива, сидра, красного вина или белого вина, а так же крепких алкогольных напитков. В ходе исследования особое внимание учёных было направлено на оказываемое влияние различных напитков на кишечную микрофлору в организмах участниц. Выяснилось, что наиболее большим разнообразием кишечной микробиоты стали девушки, отдавшие предпочтение красным винам. Во время проведения анализа учёные обращали внимание так же на вес, возраст, пищевые привычки, социальный статус участниц.

“Несмотря на такой известный факт, что красное вино обладает рядом полезных качеств для организма человека, нам удалось установить, что умеренное употребление красного вина может помочь не только в работе сердца, но и разнообразить микрофлору кишечника. А как известно, от здоровья кишечника целиком зависит и здоровье всего организма”, – поделилась результатами исследования автор исследования, д-р Кэролайн Ле Рой (Caroline Le Roy).


По мнению специалистов, для поддержания здоровья кишечника и организма в целом, достаточно выпивать один раз в две недели умеренное количество красного вина.
 
 
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Для исследования учёными были приглашены 916 девушек-близнецов.
 
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