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“Несмотря на такой известный факт, что красное вино обладает рядом полезных качеств для организма человека, нам удалось установить, что умеренное употребление красного вина может помочь не только в работе сердца, но и разнообразить микрофлору кишечника. А как известно, от здоровья кишечника целиком зависит и здоровье всего организма”, – поделилась результатами исследования автор исследования, д-р Кэролайн Ле Рой (Caroline Le Roy).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учёные заявили о пользе красного вина для женщин Для исследования учёными были приглашены 916 девушек-близнецов.

Для исследования учёными были приглашены 916 девушек-близнецов, которым было предложено на выбор употребление таких напитков как пива, сидра, красного вина или белого вина, а так же крепких алкогольных напитков. В ходе исследования особое внимание учёных было направлено на оказываемое влияние различных напитков на кишечную микрофлору в организмах участниц. Выяснилось, что наиболее большим разнообразием кишечной микробиоты стали девушки, отдавшие предпочтение красным винам. Во время проведения анализа учёные обращали внимание так же на вес, возраст, пищевые привычки, социальный статус участниц.По мнению специалистов, для поддержания здоровья кишечника и организма в целом, достаточно выпивать один раз в две недели умеренное количество красного вина.