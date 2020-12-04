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“Популяционные вмешательства, такие как рекомендации по употреблению алкоголя с низким риском, политика ценообразования на алкоголь и более низкие ограничения вождения в нетрезвом виде, должны сопровождаться развитием путей обучения и ухода, которые учитывают риск человеческого мозга на протяжении всей жизни”, – заключают они.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определены три ключевых периода в жизни, когда алкоголь наиболее опасен Во всем мире около 10% беременных женщин употребляют алкоголь.

Исследователи из Австралии и Великобритании сообщают в журнале BMJ, что данные свидетельствуют о трех периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к вредному воздействию алкоголя: беременность (от зачатия до рождения), поздний подростковый возраст (15-19 лет) и более зрелая жизнь (старше 65 лет). Эксперты предупреждают, что эти ключевые периоды могут повысить чувствительность к последствиям воздействия окружающей среды, таким как алкоголь.Во всем мире около 10%употребляют алкоголь, причем в европейских странах этот показатель значительно выше, чем в среднем по миру, пишут они. Тяжелое употребление алкоголя во время беременности может вызвать у плода расстройство алкогольного спектра, связанное с повсеместным снижением объема мозга и когнитивными нарушениями. Но данные показывают, что даже низкое или умеренное потребление алкоголя во время беременности значительно связано с более плохими психологическими и поведенческими результатами у потомства.Что касается, то более 20% 15-19-летних в европейских и других странах с высоким уровнем дохода сообщают, по крайней мере, о случайном запое (определяемом как 60 г этанола в одном случае), добавляют они. Исследования показывают, что переход к пьянству в подростковом возрасте связан с уменьшением объема мозга, ухудшением развития белого вещества (критического для эффективного функционирования мозга) и небольшим или умеренным дефицитом ряда когнитивных функций.А урасстройства, связанные с употреблением алкоголя, как недавно было показано, являются одним из самых сильных модифицируемых факторов риска для всех типов деменции (особенно раннего начала) по сравнению с другими установленными факторами риска, такими как высокое кровяное давление и курение. Хотя расстройства употребления алкоголя относительно редки у пожилых людей, авторы указывают, что даже умеренное употребление алкоголя, как было показано, связано с небольшой, но значительной потерей объема мозга в среднем возрасте, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить, переводятся ли эти структурные изменения в функциональные нарушения.Кроме того, демографические тенденции могут усугубить влияние употребления алкоголя на здоровье мозга, пишут они. Например, в настоящее время женщины с такой же вероятностью, как и мужчины, употребляют алкоголь и испытывают связанный с ним вред, а глобальное потребление, по прогнозам, еще больше возрастет в следующем десятилетии.Последствия пандемии КОВИД-19 для употребления алкоголя и связанного с этим вреда неясны, но употребление алкоголя возросло в долгосрочной перспективе после других крупных кризисов общественного здравоохранения, добавляют они.