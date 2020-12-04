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«Заемщики, еще не зная о намерении правительства продлить программу, в спешке завершали оформление сделок», - говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович.

«Резкое снижение объема предложения на вторичном рынке на фоне высокого спроса, прежде всего на недорогое жилье, привело к рекордному ценовому скачку, который превысил рост цен в ажиотажном ноябре 2014 года. За ноябрь 2020-го квартиры в «старой» Москве подорожали больше, чем за весь прошлый год - вполне благоприятный для рынка недвижимости», - констатируют эксперты IRN.

«Падение доходов населения и стремительно растущий объём взятой людьми льготной ипотеки - это бомба замедленного действия», - предупреждает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

«Вырастут ли доходы населения в ближайшие годы? Настолько, чтобы покрыть все займы, даже по существующим льготным ставкам, сделать во всех свежекупленных метрах ремонты и т.д.? Очень сомневаюсь», - пишет Коган.

«В какой-то момент мы можем увидеть обвальное падение цен на первичку и появление на рынке значительного количества ипотечных квартир разной степени готовности. В силу того, что заёмщики не рассчитали свои силы и не справились с выплатами. Также не будем сбрасывать со счетов ситуацию в экономике и тот факт, что далеко не у всех покупателей будет возможность сохранить текущий уровень поступлений», - добавляет эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиян охватило «ипотечное безумие» С начала года банки выдали населению 3,2 триллиона рублей ипотечных займов.

С начала года банки выдали населению 3,2 триллиона рублей ипотечных займов, следует из статистики ЦБ: в октябре объемы выдачи превысили прошлогодние на 101%, в сентябре - на 110%.И хотя около половины этой суммы приходится на рефинансирование и компенсируется погашением старой ипотеки, чистый прирост ипотечного портфеля банков остается двузначным и ускоряется.В сентябре он составил 18% год к году, октябре - 22%, а накопленным итогом за 10 месяцев достиг 1,4 триллиона рублей.В октябре банки выдали рекордное в истории число ипотечных кредитов - 182 тысячи, что на 59% выше, чем год назад, подсчитали в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ). Ипотечная мания, охватившая людей осенью, была связана с ожиданиями окончания программы льготной ипотеки.В отдельных регионах спрос взлетел вдвое: в ХМАО объемы объемы выдачи взлетели на 84%, в Алтайском крае - на 80%, в Тюменской области - на 79%, в Москве - на 74%.Средняя сумма ипотечных кредитов также обновила рекорд - 2,75 млн рублей на октябрь. Это на 12,8% больше, чем в тот же месяц год назад, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).Взрыв ипотечного спроса породил галопирующий скачок цен. По данным IRN.RU, в Москве квадратный метр на вторичном рынке в ноябре подрожал на 4,83%, до 200,4 тысячи рублей.Скорость надувания ценового пузыря достигла максимума с мая 2012 года. В долларах цены выросли на 5,4% за ноябрь и 12,5% год к году, до 2,597 тысячи долларов за квадратный метр.Стремительный рост цен практически нивелировал всю выгоду от льготной ипотеки под 6,5% годовых в большинстве российских городов, указывает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи». С марта по ноябрь средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках увеличилась на 10,18% - с 66,33 тысячи до 73,08 тысячи рублей.Например, в Омске цены выросли на 17,7%, и теперь ипотека на 10 лет при первоначальном взносе 15% и льготной ставке 5,99% на самом деле обходится дороже, чем была в марте при ставке 9,3%, приводит пример Решетникова. Аналогичная ситуация в Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Новосибирске, Уфе и Москве.Причем по столице рост цен ударил сильнее всего: сейчас ипотека обойдется на 8% дороже, несмотря на льготы.Согласно данным ЦБ, в октябре просрочка по ипотечным кредитам увеличилась на 841 млн рублей и достигла 74,4 млрд рублей. С начала года клиенты банков не оплатили в срок 7,6 млрд рублей кредитов на жилье (+11%).Помимо расходов на ипотеку покупателям жилья придется оплатить ремонт, стоимость которого может достигать трети стоимости жилья.