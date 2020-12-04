Лилия Ахремчик: Если бы сегодня распяли Христа...

Источник материала: Салiдарнасць

Пронзительный пост психолога Лилии Ахремчик.

— Если бы сегодня распяли Христа...

Нашлись бы те, кто сказал бы:

— Вы это лично видели? Нет? Вот и я не видел, в моей жизни все хорошо.

— Ой, сейчас с помощью фотошопа что угодно можно изобразить! Михалков рассказывал, как это делается.

— А вы знаете, что он был пьян? Как раз накануне с подельниками напился на Тайной вечере. Еще надо проверить, может, он от интоксикации умер, а не от распятия.

— А вы видели, как именно его распяли? Там гвозди были не 15 см, а 12 всего, и забивали их так, чтоб кости и сосуды не пострадали. Это еще очень гуманно было сделано. Он просто не мог умереть от распятия, это по закону невозможно.

— А почему вы решили, что Иисуса распяли римские воины? Эта сакральная жертва нужна была самим так называемым «ученикам», чтобы объяснять свои несанкционированные шествия и собрания.

— У этих так называемых «последователей» у самих раскол, власть поделить не могут. Вы знаете, что его предал ближайший соратник Иуда за 30 серебренников? Они все продажные. Им всем Иисус платил, чтоб они за ним следовали, есть документы.

— А вы видели этих «учеников»? Работу побросали, от родителей отвернулись, семьи оставили. Это ж сплошные тунеядцы и алкоголики.

— И вообще он сам виноват, что его распяли. Сидел бы дома, рыбачил и жил обычной жизнью — ничего бы не было, никто б его не трогал.

— А зачем он себя Царем Иудейским назвал? Есть же царь, всеми 80% народа поддерживаемый. Этого Иисуса, самозванца, сразу надо было посадить, пока он людей не взбаламутил. Есть законная власть, плати подати и живи спокойно.

— А чего хотел-то? Какую такую любовь проповедовал? Есть работа, еда, семья — все в порядке. Чего этим протестунам не хватает? Они сами не знают, чего хотят. Придумали тоже, что человек создан по образу и подобию Бога. Какого Бога? Его хоть кто-нибудь видел? А страну развалить легко.

— И вообще мог бы согласиться и записать видео, что он не сын Божий, как ему Пилат предлагал. Полечили бы в психиатрической больничке, даже уголовки не было бы, ну, помяли бы слегка.