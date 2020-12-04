«Приоритет — прекращение репрессий и нарушения прав человека». Латушко и Прокопьев — о «переходном периоде», реформе экономики и ОВД

Источник материала: Onliner Сегодня представители Народного антикризисного управления провели пресс-конференцию. В ней в том числе участвуют руководитель НАУ Павел Латушко и ответственный за внешнюю политику и торговлю в НАУ Анатолий Котов. Напомним, ранее Котов был заместителем заведующего отделом в Управлении делами президента Беларуси. Он ушел с госслужбы в разгар протестов из-за политики в отношении протестующих.

Во время пресс-конференции спикеры кратко рассказали о возможных планах «переходного периода» по четырем направлениям: юстиция, силовой блок, экономика и международная политика.

Павел Латушко рассказал о деятельности НАУ и о том, каким его члены видят развитие ситуации по функционированию государства.

— Сегодня мы констатируем неготовность властей Беларуси к проведению реформ, полный застой и стагнацию во всех сферах. У нас серьезные проблемы в социальной сфере. Какую бы область мы ни взяли, мы говорим об увеличении в ней критической массы, противопоставить которой государство не способно ничего, — заявил Латушко. — Мы имеем фактически политический кризис и непредсказуемые последствия для благополучия людей. В качестве последствий мы видим падение внешней торговли, что также оказывает влияние на экономику Беларуси. При действующей власти все эти проблемы не могут быть решены, именно поэтому в Беларуси четвертый месяц проходят протестные акции.

По словам Латушко, НАУ разработало сценарии выхода страны из кризиса. Коротко пройдемся по каждому из них.

Внешняя политика

За презентацию в этой области был ответственен Анатолий Котов. Вот о чем он рассказал.

— В глазах мирового сообщества Лукашенко потерял легитимность, а Беларуси удалось разрушить отношения с соседними странами.

Что сделает в такой ситуации НАУ? Для нас безусловным приоритетом является прекращение репрессий и нарушений прав человека. Для этого необходимо внешнее давление. Если Минск этого не слышит, оно будет усилено, в том числе будут расширены экономические санкции и санкционные списки. На международной арене будет создан механизм, регулирующий нарушения в Республике Беларусь. Мы будем информировать общественность отдельных государств о ситуации в Беларуси, а также работать над признанием Светланы Тихановской белорусским лидером. Будет установлена финансовая разведка, которая займется фиксацией активов, вывезенных за пределы страны.

Кроме того, Котов подчеркнул, что в задачи НАУ входит «приостановление исполнения и блокирование заключения новых международных договоров, не отвечающих интересам белорусского народа».

— Мы не планируем разворачивать страну на Восток или на Запад. Белорусское общество само способно решить, куда ему двигаться, после новых президентских выборов, — заявил Анатолий Котов.

Он подчеркнул, что Беларуси необходимо восстановить отношения с соседями, обеспечить соблюдение международных договоренностей, а также возобновить взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями.

Программа юстиции

Об изменениях в области юстиции рассказал адвокат Михаил Кирилюк. Он отметил, что в Беларуси сейчас правовой дефолт: «государственные органы не выполняют свою функцию — они стали инструментом репрессий». В связи с этим НАУ настаивает на изменениях в системе.

— Мы окажем юридическую, информационную и организационную поддержку. Это касается подачи заявлений о служебных преступлениях в международные инстанции, формирования списка лиц, подозреваемых в совершении служебных преступлений, сбора доказательств о служебных преступлениях, фальсификациях, пытках, совершенных представителями государства.

Кирилюк отметил, что НАУ работает над созданием международного механизма и учреждением независимого следственного органа по расследованию преступлений против прав человека в Беларуси.

Что касается переходного периода, возможный сценарий включает прекращение всех политически мотивированных уголовных и административных дел, а также освобождение и реабилитацию политических заключенных. Кирилюк отметил, что будет начато всестороннее расследование всех правонарушений и преступлений, совершенных представителями государства с использованием служебных полномочий.

О реформе ОВД

Программу реформы ОВД представлял Вадим Прокопьев и бывший сотрудник правоохранительных органов Светлана Хилько.

— Запрос на реформу высок и внутри самой системы МВД. Все хотят структуры и нормальных законных правил исполнения своего служебного долга. Мы собираем и обобщаем международный опыт в системе ОВД. Мы понимаем особенности Беларуси и применимость различных международных подходов, — отметила Хилько.

По ее словам, НАУ занимается образованием профсоюзов сотрудников силового блока, созданием психологической службы для сотрудников, прозрачной системы отбора и продвижения по службе.

Приоритетными задачами в переходный период управление называет следующие пункты: поддержание правопорядка в стране, пресечение уничтожения доказательств противоправных действий, пресечение побегов и розыск скрывшихся подозреваемых.

Реформа экономики

Презентацию в этой области также провел Павел Латушко. По словам организаторов конференции, основной докладчик, который был организатором программы, не смог присутствовать из-за соображений безопасности.

По мнению Латушко, сейчас сфера экономики в Беларуси находится в преддефолтном состоянии:

— Мы констатируем падение ВВП и рецессию в экономике, низкую эффективность предприятий и производительности труда, продолжающиеся репрессии в бизнесе, — отметил Латушко.

По его словам, во время переходного периода НАУ будет работать с десятью приоритетными задачами. Вот некоторые из них:

финансовая поддержка Беларуси со стороны международных институтов;

разработка проектов нормативных актов по упрощению условий ведения бизнеса;

подготовка проектов нормативных актов по декриминализации отдельных экономических преступлений;

разработка предложений по снижению фискальной нагрузки на бизнес и его поддержке в условиях кризиса и пандемии;

принятие мер по оптимизации расходов на содержание госаппарата.