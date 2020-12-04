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«Приоритет — прекращение репрессий и нарушения прав человека». Латушко и Прокопьев — о «переходном периоде», реформе экономики и ОВД
Источник материала: Onliner
Сегодня представители Народного антикризисного управления провели пресс-конференцию. В ней в том числе участвуют руководитель НАУ Павел Латушко и ответственный за внешнюю политику и торговлю в НАУ Анатолий Котов. Напомним, ранее Котов был заместителем заведующего отделом в Управлении делами президента Беларуси. Он ушел с госслужбы в разгар протестов из-за политики в отношении протестующих.
Во время пресс-конференции спикеры кратко рассказали о возможных планах «переходного периода» по четырем направлениям: юстиция, силовой блок, экономика и международная политика.
Павел Латушко рассказал о деятельности НАУ и о том, каким его члены видят развитие ситуации по функционированию государства.
— Сегодня мы констатируем неготовность властей Беларуси к проведению реформ, полный застой и стагнацию во всех сферах. У нас серьезные проблемы в социальной сфере. Какую бы область мы ни взяли, мы говорим об увеличении в ней критической массы, противопоставить которой государство не способно ничего, — заявил Латушко. — Мы имеем фактически политический кризис и непредсказуемые последствия для благополучия людей. В качестве последствий мы видим падение внешней торговли, что также оказывает влияние на экономику Беларуси. При действующей власти все эти проблемы не могут быть решены, именно поэтому в Беларуси четвертый месяц проходят протестные акции.
По словам Латушко, НАУ разработало сценарии выхода страны из кризиса. Коротко пройдемся по каждому из них.
Внешняя политика
За презентацию в этой области был ответственен Анатолий Котов. Вот о чем он рассказал.
— В глазах мирового сообщества Лукашенко потерял легитимность, а Беларуси удалось разрушить отношения с соседними странами.
Что сделает в такой ситуации НАУ? Для нас безусловным приоритетом является прекращение репрессий и нарушений прав человека. Для этого необходимо внешнее давление. Если Минск этого не слышит, оно будет усилено, в том числе будут расширены экономические санкции и санкционные списки. На международной арене будет создан механизм, регулирующий нарушения в Республике Беларусь. Мы будем информировать общественность отдельных государств о ситуации в Беларуси, а также работать над признанием Светланы Тихановской белорусским лидером. Будет установлена финансовая разведка, которая займется фиксацией активов, вывезенных за пределы страны.
Кроме того, Котов подчеркнул, что в задачи НАУ входит «приостановление исполнения и блокирование заключения новых международных договоров, не отвечающих интересам белорусского народа».
— Мы не планируем разворачивать страну на Восток или на Запад. Белорусское общество само способно решить, куда ему двигаться, после новых президентских выборов, — заявил Анатолий Котов.
Он подчеркнул, что Беларуси необходимо восстановить отношения с соседями, обеспечить соблюдение международных договоренностей, а также возобновить взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями.
Программа юстиции
Об изменениях в области юстиции рассказал адвокат Михаил Кирилюк. Он отметил, что в Беларуси сейчас правовой дефолт: «государственные органы не выполняют свою функцию — они стали инструментом репрессий». В связи с этим НАУ настаивает на изменениях в системе.
— Мы окажем юридическую, информационную и организационную поддержку. Это касается подачи заявлений о служебных преступлениях в международные инстанции, формирования списка лиц, подозреваемых в совершении служебных преступлений, сбора доказательств о служебных преступлениях, фальсификациях, пытках, совершенных представителями государства.
Кирилюк отметил, что НАУ работает над созданием международного механизма и учреждением независимого следственного органа по расследованию преступлений против прав человека в Беларуси.
Что касается переходного периода, возможный сценарий включает прекращение всех политически мотивированных уголовных и административных дел, а также освобождение и реабилитацию политических заключенных. Кирилюк отметил, что будет начато всестороннее расследование всех правонарушений и преступлений, совершенных представителями государства с использованием служебных полномочий.
О реформе ОВД
Программу реформы ОВД представлял Вадим Прокопьев и бывший сотрудник правоохранительных органов Светлана Хилько.
— Запрос на реформу высок и внутри самой системы МВД. Все хотят структуры и нормальных законных правил исполнения своего служебного долга. Мы собираем и обобщаем международный опыт в системе ОВД. Мы понимаем особенности Беларуси и применимость различных международных подходов, — отметила Хилько.
По ее словам, НАУ занимается образованием профсоюзов сотрудников силового блока, созданием психологической службы для сотрудников, прозрачной системы отбора и продвижения по службе.
Приоритетными задачами в переходный период управление называет следующие пункты: поддержание правопорядка в стране, пресечение уничтожения доказательств противоправных действий, пресечение побегов и розыск скрывшихся подозреваемых.
Реформа экономики
Презентацию в этой области также провел Павел Латушко. По словам организаторов конференции, основной докладчик, который был организатором программы, не смог присутствовать из-за соображений безопасности.
По мнению Латушко, сейчас сфера экономики в Беларуси находится в преддефолтном состоянии:
— Мы констатируем падение ВВП и рецессию в экономике, низкую эффективность предприятий и производительности труда, продолжающиеся репрессии в бизнесе, — отметил Латушко.
По его словам, во время переходного периода НАУ будет работать с десятью приоритетными задачами. Вот некоторые из них:
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«Приоритет — прекращение репрессий и нарушения прав человека». Латушко и Прокопьев — о «переходном периоде», реформе экономики и ОВД
Сегодня представители Народного антикризисного управления провели пресс-конференцию. В ней в том числе участвуют руководитель НАУ Павел Латушко и ответственный...
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