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В США взорвали дымовую трубу высотой 305 метров (видео)

04.12.2020 15:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Развитые страны в последнее время активно избавляются от устаревших угольных электростанций, и в этом им активно помогает взрывчатка. В городе Стивенсон, штат Алабама (США) в четверг, 3 декабря, была уничтожена последняя дымовая труба станции Widows Creek Fossil.

Электростанция в Стивенсоне заработала в 1952 году, и в течение следующего десятилетия на ее территории последовательно запускались в эксплуатацию всё новые энергоблоки. Последний из них был остановлен в 2015-м. При этом было принято решение снести все объекты на территории Widows Creek и рекультивировать ее для последующего использования. Этот проект стоимостью $66 млн в настоящий момент выполнен на 90%. Снос оставшейся дымовой трубы должен стать его завершением. Предполагается, что образовавшийся строительный мусор будет собран и использован. Бетоном заполнят подвальные помещения электростанции, а металл будет отправлен на переработку. После окончания этих работ площадка Widows Creek будет полностью готова для нового строительства.

 
 
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Развитые страны в последнее время активно избавляются от устаревших угольных электростанций, и в этом им активно помогает взрывчатка. В городе Стивенсон, штат...
 
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