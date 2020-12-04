Владимир Путин прокомментировал возможность восстания машин

Источник материала: Tut.by

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), заявил, что искусственный интеллект является основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии», и заодно ответил на вопрос, возможно ли восстание машин. Об этом сообщает РБК .



Фото: пресс-служба президента России

AI Journey — мероприятие для обмена информацией про искусственный интеллект и его применение в России и других странах. В этом году форум проходит в формате видеоконференции.

«Возможно ли восстание машин? Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе — есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», — сказал Владимир Путин, приведя затем в пример интернет, в котором «тоже есть риски». На него должны распространяться законы и морально-нравственные нормы, и «то же самое касается искусственного интеллекта».

Искусственный интеллект, по убеждению президента России, никогда не заменит человека. «Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим, безусловно, новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят», — добавил он.

Путин считает, что человечеству нужно научиться управлять искусственным интеллектом. По его словам, его необходимо подчинить и для этого людям нужно самим быть умелыми и компетентными, но и при этом «смотреть в будущее».