В Беларуси работы по срезанию БЧБ-лент и закраске муралов будут освобождены от НДС

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси определило перечень работ по содержанию (эксплуатации) объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных средств, обороты по реализации которых освобождаются от НДС.

Согласно постановлению №695 от 3 ноября 2020 года в указанный перечень работ внесены: комплексное содержание придомовых территорий, озелененных территорий парков, скверов, бульваров, зон отдыха, лесопарков, включая их хозяйственные части, и лесов, уборка, мойка и поливка улиц, уборка и вывоз снега, льда, мусора, посыпка всех видов дорожных покрытий противогололедным материалом, озеленение, наружное освещение, содержание и оформление мест проведения массовых мероприятий, ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, актов вандализма, содержание, ремонт, установка и замена элементов благоустройства придомовых территорий, содержание и текущий ремонт велопарковок, велосипедных гаражей и стоянок, находящихся в коммунальной собственности и др.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства.