ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексиевич в ООН призвала к гуманизации ситуации в Беларуси

04.12.2020 15:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала власти Беларуси к диалогу с народом.

«Беларусское общество понимает, что процесс выхода из общественно-политического кризиса – долгий и сложный, что необходим диалог. Но для него необходимо обоюдное понимание сторон, что нужна гуманизация ситуации в стране», - заявила Алексиевич в Совете ООН по правам человека в Женеве, где проходило промежуточное рассмотрение нарушений прав человека в Беларуси.

«Общество готово к диалогу, но он невозможен в ситуации, когда власти держат в заложниках политзаключенных и продолжают убивать, истязать и калечить свой народ, преследовать инакомыслящих. Общество готово к новой стране – стране, уважающей мнение, разделяющей ответственность, стране без насилия, уважающей закон и правосудие. Готова ли власть к диалогу об этих простых и важных вопросах?», - задала она вопрос режиму Лукашенко.

В своем выступлении писательница рассказала об общей ситуации в стране и об убийстве Романа Бондаренко, по факту которого до сих пор не возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала власти Беларуси к диалогу с народом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте обнаружили тело 43-летнего активиста Романа Решецкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика