Алексиевич в ООН призвала к гуманизации ситуации в Беларуси

Источник материала: АФН

Белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала власти Беларуси к диалогу с народом.

«Беларусское общество понимает, что процесс выхода из общественно-политического кризиса – долгий и сложный, что необходим диалог. Но для него необходимо обоюдное понимание сторон, что нужна гуманизация ситуации в стране», - заявила Алексиевич в Совете ООН по правам человека в Женеве, где проходило промежуточное рассмотрение нарушений прав человека в Беларуси.

«Общество готово к диалогу, но он невозможен в ситуации, когда власти держат в заложниках политзаключенных и продолжают убивать, истязать и калечить свой народ, преследовать инакомыслящих. Общество готово к новой стране – стране, уважающей мнение, разделяющей ответственность, стране без насилия, уважающей закон и правосудие. Готова ли власть к диалогу об этих простых и важных вопросах?», - задала она вопрос режиму Лукашенко.

В своем выступлении писательница рассказала об общей ситуации в стране и об убийстве Романа Бондаренко, по факту которого до сих пор не возбуждено уголовное дело.