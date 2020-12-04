"Фашизм не пройдёт!" Гарри Погоняйло обратился к силовикам

"Как человек, имеющий достаточный жизненный опыт (мне 77 лет), как специалист, длительное время работавший по специальности юриста в государственной системе и вне её, считаю возможным высказать свое скромное мнение о происходящем в Беларуси, вашей роли в этом и ваших перспективах.





Оставим рассуждения о причинах кризиса в стране. Мнения могут быть полярными, и не время доказывать, кто прав. Важно понять, куда двигаться и что делать.





Давайте закрепим и остановимся на том, что для всех является очевидным, то, что никто не может отрицать.

Первое: в стране происходит острый политический кризис. Подчеркну - политический.





Второе: мононациональная страна (населена на 82% белорусами) разделена на два враждующих противоположных лагеря: одни, коих меньшинство, с оружием, властью и полномочиями, поддерживают сохранение власти Лукашенко, другие – мирные и безоружные представители большинства, настаивают на необходимости новых выборов без его участия.





Третье: власть избрала против народа один, как ей представляется, наиболее верный метод подавления инакомыслия - силовой. То, что происходит на улицах городов, с каким ожесточением и брутальностью действуют силовые структуры на протяжении более четырех месяцев, видим мы и весь мир.





Участники противостояния как на одной стороне, так и на другой, пока не хотят уступать друг другу. Многие, кто ранее не участвовал в противостоянии, в него вовлекаются.





Четвёртое: и, наконец, обе стороны признают, по крайней мере об этом говорят, что идёт процесс радикализации: насилие и по физическим, и количественным параметрам, и по применению средств и способов борьбы расширяется, а раскол углубляется.





Объективным и крайне важным фактом является непризнание легитимности Лукашенко протестующей стороной и мировым сообществом, занявшим консолидированную и твердую позицию поддержки народа Беларуси.





Россия же, заявляя в публичном пространстве свою поддержку Лукашенко, заняла на практике осторожную, выжидательную позицию, но не является сторонним наблюдателем.





Вам, людям военным, со стратегическим и оперативным мышлением, пора остановиться, отрезветь от происходящего, взяться за голову и понять:

в борьбе с собственным народом, с несогласными, которых уже никто не сможет загнать в прежнее тоталитарное стойло, вы, безусловно, проиграете.

Завтра или в ближайшей перспективе. Это неизбежно. Никому ещё не удавалось остановить колесо истории.





Если вы намерены продолжать в том же духе, подбрасывая дровишки, нагнетая давление пара в котле, то он взорвётся. Жертв будет больше как с одной, так и с другой стороны. «Сидящие тихонько на завалинке» и наблюдающие также пострадают не в меньшей степени.





Что нас ждёт в таком случае? Увеличение числа погибших, ещё тысячи привлечённых к административной и уголовной ответственности, поток беженцев в другие страны, гуманитарная катастрофа, экономический коллапс.

Немаловажным является и другое. Как показывает практика,

каждая жертва насилия и несправедливости увеличивает в геометрической прогрессии активно подключающихся к протесту, из числа тех, кто ранее не был готов к этому.

У каждой жертвы есть родные, близкие, друзья, да и просто неравнодушные люди, которые берут, как правило, сторону жертвы. И эти люди уже точно становятся ненавистниками режима – государства, основанного на насилии, и полны ненависти к тем, кто непосредственно это насилие осуществляет.





Вы - командиры и руководители, не можете не знать, что длительное немотивированное насилие и жестокое обращение даже с животными, я уже не говорю о насилии в отношении людей, разрушает психологически, морально и физически тех, кто осуществляет это насилие.





Когда же такое поведение поощряется вами, вашими приказами, у исполнителей разрушаются понятия законности и справедливости. Они деградируют как профессионалы, теряют свою человеческую сущность, становятся опасными для общества и не могут быть в дальнейшем задействованы в правоохранительных органах. С одной лишь оговоркой: если вы по умолчанию выстраиваете систему фашистского государства, основанного на подавлении.





Но в 21-м веке ни национальные здоровые силы, ни международное сообщество с подобным не смирятся и будут действовать ещё решительнее. Если я все правильно и объективно изложил, вы, господа, разрушаете систему, государство и свою будущность. Не повторяйте в Беларуси чилийский вариант 1973 г. Фашизм не пройдёт!





Поэтому услышьте мой призыв: прекратите насилие, перейдите на сторону добра.

Думаю, честь и совесть, если они у вас ещё остались, подскажут вам правильное решение (союз «если» часто употребляю для того, чтобы не навязывать свое мнение, чтобы разговор строился на доверительной основе).





И ещё об одном важном обстоятельстве. Надеюсь, многие из вас читали, что после Нюрнбергского процесса над военными преступниками, в Германии прошли суды и над чиновниками высокого ранга, прокурорами, следователями, судьями, обвинявшимися в массовых репрессиях.





Они и их защитники-адвокаты ссылались на прямое и безусловное выполнение ими приказов, предписаний, действующих тогда законов фашистской Германии. Однако трибуналами было признано, что эти законы не соответствовали демократическим принципам правового цивилизованного государства, что они были направлены против человечества, и исполнители должны были осознавать это.





Именно тогда появилось понятие «преступный закон». А исполнители были признаны виновными и осуждены. Другие лишились звания и привилегий – каждому воздалось по заслугам.





Надеюсь, вам знакомо и такое понятие, как «универсальная уголовная юрисдикция». Кто забыл, загляните и прочитайте внимательно ст. 6 УК Республики Беларусь. В части третьей данной статьи описаны правила применения универсальной юрисдикции.





Аналогичные законы приняты и действует во многих странах ООН, борющихся с международной преступностью против мира и безопасности человечества. Составы преступлений указаны в главе семнадцатой Особенной части УК Беларуси, в частности, в ст.128.

Правила ответственности по универсальной уголовной юрисдикции действуют и отвечают основополагающему принципу международного публичного права: «или выдай преступника, или накажи его сам».

У Беларуси имеются договоры об экстрадиции со многими странами. Отделение Интерпола действует в нашем государстве при МВД. В связи с этим должен заявить, что если наша уголовная юстиция в упор не хочет видеть и разрешать в соответствии с законом заявления и жалобы жертв пыток на протяжении многих лет, и, в особенности тех, кто обратился за последние месяцы, то в ряде западных стран такие кейсы уже в работе соответствующих компетентных структур.





Они приняли решения о расследовании дел по универсальной уголовной юрисдикции, которыми обладают. На самом высоком уровне политическая воля правительств однозначно проявлена, эти дела находятся в повестке дня и будут расследованы.





Можете не сомневаться, последуют ордера на арест через Интерпол, а значит, и о выдаче. Подозреваемые лица могут быть арестованы в любой стране мира, где действуют законы о выдаче преступников. И первыми подозреваемыми будут лица, попавшие в санкционные списки западных стран.





Среди них и руководители МВД, отрядов специального назначения, начальники УВД, мест содержания задержанных и лишенных свободы (ИВС, ЦИПов, СИЗО), а также те, кто давно находится в списках в связи с политически мотивированными исчезновениями, возможно, внесудебными казнями (Ю. Захаренко, В. Гончар, А. Красовский, Д. Завадский).





Известный участник данного преступления Ю. Гаравский сдался властям одной из европейских стран и готов в рамках уголовного дела сотрудничать со следствием. Его признательные показания с указанием соучастников уже гуляют в сети интернет.









В санкционных списках находятся также генеральный прокурор (нынешний и бывший), председатели Следственного комитета и КГБ, судьи и другие. Все, кто запятнал себя преступной деятельностью, укрывательством и бездействием, будут рассматриваться как соучастники.

Правосудие должно свершиться.

Оно разворачивается, набирает свой ход на Западе. Но не исключено, что окончательная точка может быть поставлена по многим делам судами Беларуси при новой власти и с новыми составами судей, возможно, с участием присяжных.





Надеюсь, очень скоро мы придём к тому, за что боремся - к победе демократии в Беларуси. За это испытали насилие, подверглись унижениям и познали несправедливость тысячи жертв произвола, за это погибли наши друзья и близкие.





Бог и цивилизованный мир на нашей стороне. Но мы по-христиански милосердны.

Как участник протеста и лицо, признанное и наделённое общественностью полномочиями народного омбудсмена по правам человека, я призываю всех, от кого это зависит:





- уберите с улиц вооруженных людей, специальную технику, прекратите насилие и преследования.





- освободите из следственных изоляторов политических заключённых за участие в избирательной кампании лета 2020 г. и участников протестных акций,





- восстановите справедливость в отношении всех, кто был подвергнут незаконным репрессиям.





- пересмотрите дела с незаконными осуждениями по административным и уголовным статьям.

Верните в страну закон и спокойствие.

Находясь исключительно в правовом поле, признайте свои ошибки последнего времени и мирно передайте власть тем, кто выиграл прошедшие выборы.





По крайней мере, отойдите в сторону и не мешайте гражданам страны провести новые, справедливые и честные выборы по демократическим стандартам БДИПЧ ОБСЕ и Содружества независимых государств (СНГ) при участии национальных и международных наблюдателей.





И только в таком случае вы можете рассчитывать на амнистию,

на гуманное к себе отношения, на возможность продолжить работу по избранной профессии, без кадровой чистки с использованием методов люстрации.





Многие утверждают, что точка невозврата вами уже пройдена. Я же, как философствующий юрист-идеалист, как христианин, верующий во все человеческое, твёрдо стою на позиции:

покаянную голову меч не сечёт.





А что делать, решать вам. Думайте, господа, пока ещё не поздно.



