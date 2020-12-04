Крым не дает покоя? Зачем НАТО мечтает запретить российскую армию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уточнять, что силы НАТО делают рядом с российскими границами и почему Россия не имеет права выстраивать на своей территории оборону, соизмеримую с числом угроз со стороны НАТО, Столтенберг не стал.

"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает военную мощь в Крыму и все активнее размещает силы в Черноморском регионе. НАТО в ответ усиливает присутствие на суше, на море и в воздухе", - сказал генсек Альянса.

В России в свою очередь отреагировали на заявления Столтенберга.

"Главная цель подобных заявлений – оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую", - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

За последнее время количество агрессивных действий со стороны альянса у российских границ значительно увеличилось, поэтому Россия вынуждена обеспечивать свою безопасность.

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