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Крым не дает покоя? Зачем НАТО мечтает запретить российскую армию

04.12.2020 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Уточнять, что силы НАТО делают рядом с российскими границами и почему Россия не имеет права выстраивать на своей территории оборону, соизмеримую с числом угроз со стороны НАТО, Столтенберг не стал.

© Sputnik / Сергей Кузнецов
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"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает военную мощь в Крыму и все активнее размещает силы в Черноморском регионе. НАТО в ответ усиливает присутствие на суше, на море и в воздухе", - сказал генсек Альянса.

В России в свою очередь отреагировали на заявления Столтенберга.

"Главная цель подобных заявлений – оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую", - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

За последнее время количество агрессивных действий со стороны альянса у российских границ значительно увеличилось, поэтому Россия вынуждена обеспечивать свою безопасность.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс наращивает военное присутствие в Черном море якобы в ответ на действия России. Для чего это нужно – смотрите на...
 
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