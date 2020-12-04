Назван самый подходящий завтрак для людей с диабетом

Источник материала: ОНТ

Идеальный завтрак для людей, страдающих диабетом второго типа, – куриные яйца, пишет Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.

По словам специалистов, в одном яйце содержится менее грамма углеводов и около семи граммов белка. Этот продукт – источник калия, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поддерживает здоровье нервов и мышц.

Как отмечают медики, завтрак из яиц дает чувство насыщения на длительное время.

ФОТО: popmech.ru





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram