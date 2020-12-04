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Назван самый подходящий завтрак для людей с диабетом
Источник материала: ОНТ
Идеальный завтрак для людей, страдающих диабетом второго типа, – куриные яйца,
По словам специалистов, в одном яйце содержится менее грамма углеводов и около семи граммов белка. Этот продукт – источник калия, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поддерживает здоровье нервов и мышц.
Как отмечают медики, завтрак из яиц дает чувство насыщения на длительное время.
ФОТО: popmech.ru
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Идеальный завтрак для людей, страдающих диабетом второго типа, – куриные яйца, пишет Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию. По словам...
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