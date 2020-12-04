ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГК им Мешкова обыграл Эльверум в матче Лиги чемпионов

04.12.2020 15:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

БГК им Мешкова обыграл Эльверум в матче Лиги чемпионов

Гандболисты «Мешков Бреста» обыграли норвежский «Эльверум» в Лиге чемпионов. Для брестчан это уже четвёртая победа в сезоне: дома команда Рауля Алонсо не потерпела ни одного поражения.

После первого тайма белорусский клуб уступал – 15:17. Но во второй половине матча хозяева добавили в скорости и выиграли встречу со счётом 29:27. У «мешковцев» самым результативным стал Вячеслав Шумак, забросивший 6 мячей. Благодаря этому успеху «Мешков Брест» закрепился на третьем месте в группе «А», набрав девять очков. Лидирует по-прежнему польский клуб «Кельце».

Следующий матч в Лиге чемпионов брестчане проведут на выезде против венгерского «Пика» 9 декабря.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты «Мешков Бреста» обыграли норвежский «Эльверум» в Лиге чемпионов. Для брестчан это уже четвёртая победа в сезоне: дома команда Рауля Алонсо не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отпустить, прекратить насилие. 42 страны подписали заявление о давлении на белорусские СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика