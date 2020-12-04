БГК им Мешкова обыграл Эльверум в матче Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешков Бреста» обыграли норвежский «Эльверум» в Лиге чемпионов. Для брестчан это уже четвёртая победа в сезоне: дома команда Рауля Алонсо не потерпела ни одного поражения.

После первого тайма белорусский клуб уступал – 15:17. Но во второй половине матча хозяева добавили в скорости и выиграли встречу со счётом 29:27. У «мешковцев» самым результативным стал Вячеслав Шумак, забросивший 6 мячей. Благодаря этому успеху «Мешков Брест» закрепился на третьем месте в группе «А», набрав девять очков. Лидирует по-прежнему польский клуб «Кельце».

Следующий матч в Лиге чемпионов брестчане проведут на выезде против венгерского «Пика» 9 декабря.

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