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Названы самые опасные способы приготовления картофеля

04.12.2020 15:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые опасные способы приготовления картофеля

Врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления картофеля и назвала самые опасные из них. Об этом она рассказала изданию «Аргументы и факты».

По ее словам, одним из опасных методов является употребление картофеля с кожурой, так как в ней накапливаются токсины из почвы и воздуха.

Также эксперт отметила, что стоит избегать жареной картошки во фритюре. Из-за этого продукт насыщается вредными веществами и жирами.

При выборе картофеля стоит избегать зеленых корнеплодов – в них под воздействием солнечных лучей накапливается токсическое вещество соланин.

Лучше всего, по словам медика, употреблять вареный картофель или приготовленный на пару. Так овощ отдаст максимальное количество полезных веществ – калия, натрия, витамина В6.

Врач отметила: норма картофеля для организма – 200–300 граммов два раза в неделю.

Фото: pixabay

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Врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления картофеля и назвала самые опасные из них. Об этом она рассказала изданию «Аргументы и факты». По ее...
 
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