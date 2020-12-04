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Названы самые опасные способы приготовления картофеля
Источник материала: ОНТ
Врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления картофеля и назвала самые опасные из них. Об этом она рассказала
По ее словам, одним из опасных методов является употребление картофеля с кожурой, так как в ней накапливаются токсины из почвы и воздуха.
Также эксперт отметила, что стоит избегать жареной картошки во фритюре. Из-за этого продукт насыщается вредными веществами и жирами.
При выборе картофеля стоит избегать зеленых корнеплодов – в них под воздействием солнечных лучей накапливается токсическое вещество соланин.
Лучше всего, по словам медика, употреблять вареный картофель или приготовленный на пару. Так овощ отдаст максимальное количество полезных веществ – калия, натрия, витамина В6.
Врач отметила: норма картофеля для организма – 200–300 граммов два раза в неделю.
Фото: pixabay
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Врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления картофеля и назвала самые опасные из них. Об этом она рассказала изданию «Аргументы и факты». По ее...
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