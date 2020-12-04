«Он похож на крошечного толстого дворецкого»: кот встал, как человек, и покорил Сеть

Источник материала: ОНТ

Герой забавного видео развеселил интернет-пользователей своим умением становиться на задние лапки, словно человек, пишет портал «Ридус».

На кадрах – пушистый питомец, который умеет стоять в человеческой позе. Хозяйка кота рассказала, что он становится на задние лапки с тех пор, как его маленьким спасли и принесли домой.

Комментаторов покорил этот забавный кот: «Я человек-кот!», «Он похож на Зорро», «Мне кажется, он собирается что-то сказать по-японски», «Он похож на крошечного толстого дворецкого, ожидающего распоряжений. Он даже получил крошечный костюм», – написали пользователи Сети.

ФОТО: скриншот из видео

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