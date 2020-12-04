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«Он похож на крошечного толстого дворецкого»: кот встал, как человек, и покорил Сеть

04.12.2020 15:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Он похож на крошечного толстого дворецкого»: кот встал, как человек, и покорил Сеть

Герой забавного видео развеселил интернет-пользователей своим умением становиться на задние лапки, словно человек, пишет портал «Ридус». 

На кадрах – пушистый питомец, который умеет стоять в человеческой позе. Хозяйка кота рассказала, что он становится на задние лапки с тех пор, как его маленьким спасли и принесли домой. 

Комментаторов покорил этот забавный кот: «Я человек-кот!», «Он похож на Зорро», «Мне кажется, он собирается что-то сказать по-японски», «Он похож на крошечного толстого дворецкого, ожидающего распоряжений. Он даже получил крошечный костюм», – написали пользователи Сети.

ФОТО: скриншот из видео

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Герой забавного видео развеселил интернет-пользователей своим умением становиться на задние лапки, словно человек, пишет портал «Ридус».  На кадрах – пушистый...
 
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