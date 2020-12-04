Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге Европы завершился пятый тур. Московский ЦСКА, которым руководит белорусский специалист Виктор Гончаренко, утратил шансы на выход в плей-офф.

Армейцы дома уступили австрийскому «Вольфсбергу» – 0:1. Единственный мяч забил хорватский нападающий гостей Дарио Визингер. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы ЦСКА одержали лишь одну победу. Заключительный матч в группе «К» против загребского «Динамо» для армейцев уже не имеет никакого турнирного значения.

А итальянский «Милан» впервые в своей истории выступления в еврокубках отыгрался со счёта 0:2 и одержал победу над шотландским «Селтиком», забив четыре мяча. Этот матч стал четырехсотым на евроарене для «Милана». Благодаря победе итальянский клуб вышел в плей-офф турнира.

Также участие в следующем раунде Лиги Европы обеспечили себе английский «Арсенал», шотландский «Рейнджерс», португальская «Бенфика», испанская «Гранада», нидерландский ПСВ, чешская «Славия», немецкий «Байер» и итальянская «Рома».

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