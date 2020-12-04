Венедиктов заявил, что Лукашенко попал в тиски

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко оказался в тисках, есть силы, которые давят на него с трех сторон, считает редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Лукашенко попал в тиски, считает Алексей Венедиктов. Есть три силы, которые давят на него с трех сторон: протесты, Россия и Запад. Иногда они совпадают в каких-то вещах, иногда у них прямо противоположные интересы, сказал он в интервью главному редактору украинского издания «Гордон» Алесе Бацман.

«Лукашенко очень нервничает, я вижу, я его знаю. Потому что эти три силы могут скооперироваться в какой-то момент, как это было в Молдове в прошлом году, когда Майя Санду стала премьер-министром. Теперь она президент», – отметил Алексей Венедиктов.

Он объяснил, почему Россия поддерживает «неудобного партнера Лукашенко» и назвал условие, при котором она примет другого президента в Беларуси.

«Интерес России заключается в том, что наша нынешняя правящая верхушки считает, что Беларусь – это часть большой России, Белая Русь, и в том, чтобы там было тихо и спокойно и чтобы мы там спокойно соблюдали свои интересы и держали свои ракеты. Если вы против ракет – конец истории. Но если будущее правительство Беларуси будет солидарно с этими интересами, то неважно кто там придет», – отметил журналист.

Венедиктов назвал Лукашенко неудобным партнером. Он отметил, что тот много раз, с точки зрения Кремля, обманывал Путина и Кремль.

«Но президента, который приходит с улицы, российская власть не терпит. Мы это видим по другим историям, по майданам в широком смысле», – сказал Венедиктов.

Он считает, что поддерживая режим Лукашенко, Россия рискует ухудшить свое международное положение.

«Что сейчас делает российская власть? Насколько я знаю, когда Лукашенко приезжал в Сочи… И в последний раз, как понимают у нас, они договорились, что через полтора года будет новая Конституция, будет другой президент, – заявил он. – Вот сейчас Лавров ездил, до этого ездил Нарышкин с тем, чтобы подталкивать Лукашенко к тому, чтобы шла «конституционная реформа». Потому что России нехорошо иметь у себя под боком страну, которую трясет».

«Поэтому мы очень аккуратно говорим про протесты, в отличие от украинского майдана, например, – добавил эксперт. – Но мы видим, что Лукашенко не хочет, он сопротивляется и пытается эту тему замылить. Но мы еще деньги даем, кредиты, поэтому у нас должник появляется».

«И нам еще санкций за Беларусь не хватало! Вот этого только нам не хватает сейчас!» – не исключает журналист такого развития событий.