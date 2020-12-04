15 видов лжи белорусских властей

Источник материала: Ежедневник

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Обещать – сделать наоборот. Дать слово – без предупреждения забрать. Гарантировать – потом кинуть. Поклясться – потом скривить рожу и цинично ляпнуть «пошутил»...

Принять закон – потом им подтереться. Раздавать «честное пионерское» - а потом сжигать пионерские галстуки. Посулить блага – показать бяку.

Вот 15 самых распространённых видов лжи белорусских властей:

1) сверхцентрализация власти, когда всё подчинено президенту, гарантирует справедливость и защиту от коррупции – ложь;

2) Белорусские законы хорошие, просто их плохо выполняют – ложь;

3) Путь к прогрессу лежит через государственные инвестиционные и инновационные программы – ложь;

4) Людям нужно навязывать национальную валюту – во имя их же блага – ложь;

5) 80% активов и ресурсов в руках распорядителей чужого, и будет быстрый экономический роста – ложь;

6) Открытая конкуренция и свободный рынок – это вседозволенность жадных, циничных, аморальных богатеев – ложь;

7) Высокие налоги – гарантия социальной защищённости – ложь;

8) Государственное, «ручное» регулирование цен обеспечивает их стабильность – ложь;

9) Лицензии, разрешения, сертификаты, запреты качественно защищают человека от обмана – ложь;

10) Распорядители чужого (политики и чиновники) должны гарантировать полную занятость, создавать качественные рабочие места – ложь;

11) Национальный бизнес нужно приучать к социальной ответственности через обязательное членство в профсоюзе и страховые платежи по безработице – ложь;

12) Платите в государственную пенсионную систему всю жизнь - и будет вам благополучие - ложь;

13) Высокие импортные пошлины, квоты и сертификаты на иностранные товары поддерживают благополучие страны – ложь;

14) Министерство образования лучше знает, как и каких специалистов готовить для будущего рынка труда – ложь.

15) Только государство может эффективно бороться с эпидемиями, обеспечивать доступность и качество медицинских услуг и лекарств – ложь;

Для массового, регулярного обмана населения и бизнеса власти прибегают к разным уловкам и махинациях. Инфляция, безработица, инвестиции, инновации – всё это имеет «национальное определение». Набившие оскомину по- 500 долларов, экспорт в 50 млрд долларов, ВВП в 100 млрд долларов – всё это сказки про белого бычка. Все громогласные «догоним и обгоним Польшу/Чехию/Словакию», станем мировым финансовым центром, заработаем на отечественном сырье (деревообработка, цемент, стекло, бумага, ткани), обеспечим энергетическую безопасность – сплошной блеф.

Беларуси нужна экономика правды, экономика на основе науки и фактов, лучшего мирового опыта, на основе частного предпринимательства. А. Лукашенко воспроизвёл экономику вранья, очковтирательства и галочно-палочной отчётности. Совок/Госплан загибается. Его можно припудрить, приукрасить и подпереть костылями. Исправить его, превратить в экономику быстрого роста и развития нельзя.

Ярослав Романчук