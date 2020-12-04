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15 видов лжи белорусских властей
04.12.2020 15:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gestaltclub.com
Обещать – сделать наоборот. Дать слово – без предупреждения забрать. Гарантировать – потом кинуть. Поклясться – потом скривить рожу и цинично ляпнуть «пошутил»...
Принять закон – потом им подтереться. Раздавать «честное пионерское» - а потом сжигать пионерские галстуки. Посулить блага – показать бяку.
Вот 15 самых распространённых видов лжи белорусских властей:
1) сверхцентрализация власти, когда всё подчинено президенту, гарантирует справедливость и защиту от коррупции – ложь;
2) Белорусские законы хорошие, просто их плохо выполняют – ложь;
3) Путь к прогрессу лежит через государственные инвестиционные и инновационные программы – ложь;
4) Людям нужно навязывать национальную валюту – во имя их же блага – ложь;
5) 80% активов и ресурсов в руках распорядителей чужого, и будет быстрый экономический роста – ложь;
6) Открытая конкуренция и свободный рынок – это вседозволенность жадных, циничных, аморальных богатеев – ложь;
7) Высокие налоги – гарантия социальной защищённости – ложь;
8) Государственное, «ручное» регулирование цен обеспечивает их стабильность – ложь;
9) Лицензии, разрешения, сертификаты, запреты качественно защищают человека от обмана – ложь;
10) Распорядители чужого (политики и чиновники) должны гарантировать полную занятость, создавать качественные рабочие места – ложь;
11) Национальный бизнес нужно приучать к социальной ответственности через обязательное членство в профсоюзе и страховые платежи по безработице – ложь;
12) Платите в государственную пенсионную систему всю жизнь - и будет вам благополучие - ложь;
13) Высокие импортные пошлины, квоты и сертификаты на иностранные товары поддерживают благополучие страны – ложь;
14) Министерство образования лучше знает, как и каких специалистов готовить для будущего рынка труда – ложь.
15) Только государство может эффективно бороться с эпидемиями, обеспечивать доступность и качество медицинских услуг и лекарств – ложь;
Для массового, регулярного обмана населения и бизнеса власти прибегают к разным уловкам и махинациях. Инфляция, безработица, инвестиции, инновации – всё это имеет «национальное определение». Набившие оскомину по- 500 долларов, экспорт в 50 млрд долларов, ВВП в 100 млрд долларов – всё это сказки про белого бычка. Все громогласные «догоним и обгоним Польшу/Чехию/Словакию», станем мировым финансовым центром, заработаем на отечественном сырье (деревообработка, цемент, стекло, бумага, ткани), обеспечим энергетическую безопасность – сплошной блеф.
Беларуси нужна экономика правды, экономика на основе науки и фактов, лучшего мирового опыта, на основе частного предпринимательства. А. Лукашенко воспроизвёл экономику вранья, очковтирательства и галочно-палочной отчётности. Совок/Госплан загибается. Его можно припудрить, приукрасить и подпереть костылями. Исправить его, превратить в экономику быстрого роста и развития нельзя.
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Обещать – сделать наоборот. Дать слово – без предупреждения забрать. Гарантировать – потом кинуть. Поклясться – потом скривить рожу и цинично ляпнуть «пошутил»...
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