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Постпред Беларуси Амбразевич обвинил структуры ООН в распространении недостоверных сведений о Беларуси

04.12.2020 16:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Свой вклад в искажение событий в Беларуси внесли действия отдельных элементов системы ООН и институтов, подотчетных Совету по правам человека», — заявил постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич, выступая 4 декабря в ходе интерактивного диалога СПЧ по ситуации в Беларуси.

Постпред Беларуси Амбразевич обвинил структуры ООН в распространении недостоверных сведений о Беларуси
Фото: news.un.org (ООН)

«В нарушение статуса нейтральности последние стремятся любой ценой в угоду западным спонсорам продемонстрировать свою позицию по Беларуси, — сказал он. — Ничем иным нельзя обосновать беспрецедентное число информационных сообщений Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и отдельных мандатариев СПЧ по событиям в Беларуси после выборов 2020 года. Полноценные войны с тысячами погибших удостаиваются в разы меньшего внимания».

По словам Амбразевича, почти все пресс-релизы УВКПЧ и экспертов ООН «обвиняют правительство в преступлениях, нередко — в жутких». «И опираются при этом на абсолютно непроверенную информацию, — подчеркнул постпред Беларуси. — Никто из авторов сообщений не указывает источники сведений, никто не ожидает ответов правительства, никто не использует эти ответы. Вывод — эти должностные лица, имеющие право использовать логотип ООН, намеренно продвигали непроверенные факты как позицию Организации и своими действиями поддерживали протесты».

«Создаваемые такими пресс-релизами информационные поводы становились в Беларуси основаниями для утверждения о том, что ООН якобы знает истину. Такие сообщения — по сути, фейкньюс, — активно использовались подстрекателями протестов для нагнетания истерии. Что в итоге? Ничего не подтвердилось. Мы требуем от УВКПЧ и всех лиц с бланками ООН прекратить распространение недостоверной информации о Беларуси по принципе highly likely (весьма вероятно. — ред.)», — заявил Амбразевич.

При этом конкретных примеров недостоверных сообщений о ситуации в Беларуси со стороны УВКПЧ и экспертов он не привел.

 
 
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«Свой вклад в искажение событий в Беларуси внесли действия отдельных элементов системы ООН и институтов, подотчетных Совету по правам человека», — заявил...
 
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