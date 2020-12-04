В Бресте обнаружили тело 43-летнего активиста Романа Решецкого

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, тело активиста Романа Решецкого утром 4 декабря в квартире по месту жительства обнаружила его жена.





Решецкий был участником акций сторонников перемен, за это его неоднократно привлекали к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Первый раз его задержали 30 августа в Бресте после очередного воскресного марша и арестовали судом на 15 суток. В последний раз Решецкого задержали в Бресте 29 ноября и поместили в ИВС Ленинского РОВД, откуда освободили 2 декабря.

1 декабря суд Ленинского района Бреста установил дополнительные меры превентивного надзора Решецкому, запретив ему посещать собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, иные массовые мероприятия или пикетирование.

У Решецкого осталось четверо детей.