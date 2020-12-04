ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте обнаружили тело 43-летнего активиста Романа Решецкого

04.12.2020 16:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, тело активиста Романа Решецкого утром 4 декабря в квартире по месту жительства обнаружила его жена.

В Бресте обнаружили тело 43-летнего активиста Романа Решецкого

Решецкий был участником акций сторонников перемен, за это его неоднократно привлекали к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Первый раз его задержали 30 августа в Бресте после очередного воскресного марша и арестовали судом на 15 суток. В последний раз Решецкого задержали в Бресте 29 ноября и поместили в ИВС Ленинского РОВД, откуда освободили 2 декабря.

1 декабря суд Ленинского района Бреста установил дополнительные меры превентивного надзора Решецкому, запретив ему посещать собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, иные массовые мероприятия или пикетирование.

У Решецкого осталось четверо детей.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стваральнікі анімацыйнага пэрсанажу «Mr.Freeman» абвінавацілі Расею ў падаграваньні нянавісьці да беларускага пратэсту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика