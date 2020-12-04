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Бывший дворец Радзивиллов продали за 19,2 тысяч рублей. Новый собственник хочет его восстановить

04.12.2020 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Комплекс строений бывшего дворца Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района продали на повторном аукционе. Как сообщил БЕЛТА председатель комитета «Брестоблимущество» Павел Манько, новый собственник имеет планы по восстановлению княжеской усадьбы.

Этот объект имеет статус историко-культурной ценности. Двухэтажный дворец был построен в 1836 году по приказу Матея Радзивилла по образу и подобию итальянской виллы Тривулзино, его площадь -- 1,6 тысяч квадратных метров. Вместе с ним новый собственник получил 3,3 га земли в аренду на 50 лет.

Бывший дворец Радзивиллов продали за 19,2 тысяч рублей. Новый собственник хочет его восстановить

 

По условиям продажи новый собственник обязан будет провести реконструкцию (реставрацию) объекта в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, подписать и зарегистрировать в Министерстве культуры охранное обязательство и использовать объект в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию.

Здание бывшего дворца Радзивиллов Барановичский райисполком пытался продать с 2013 года. За это время его стоимость снизилась практически в шесть раз. В 2014 году объект со снижением цены на 50% приобрело минское ООО "Спецактивстрой-инвест". Однако, не найдя инвестора, фирма не смогла выплатить окончательную сумму, и в 2016 году объект вернулся в коммунальную собственность района.

Потомки Радзивиллов жили в Полонечке до 1939 года. После войны во дворце располагалась школа-интернат. С 1999 года он пустует.

Бывший дворец Радзивиллов продали за 19,2 тысяч рублей. Новый собственник хочет его восстановить

 
 
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Комплекс строений бывшего дворца Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района продали на повторном аукционе. Как сообщил БЕЛТА председатель комитета...
 
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