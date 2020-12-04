Отпустить, прекратить насилие. 42 страны подписали заявление о давлении на белорусские СМИ

Источник материала: Onliner

Постпред Великобритании в Женеве Джулиан Брейтуэйт от имени 42 стран выступил с заявлением о свободе СМИ в Беларуси. Подписавшиеся осудили давление на журналистов, обеспокоены чрезмерным применением силы властями, сообщениями о жестокости, пытках и унижениях. Они считают, что журналисты в Беларуси подвергаются беспрецедентным преследованиям, оставаясь не защищенными «от несоразмерных действий силовиков».

В заявлении, в частности, говорится: «20 ноября против независимой журналистки Екатерины Бахваловой возбуждено уголовное дело после того, как она сняла стрельбу светошумовыми гранатами в мемориале убитому стороннику оппозиции Роману Бондаренко. При освещении этого события задержаны еще 23 журналиста. С мая 390 журналистов сообщили о преследованиях в той или иной форме».

Подписавшиеся призвали власти немедленно освободить задержанных и снять с них обвинения, а также прекратить давление на независимые издания.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предложил вернуть Tut.by статус СМИ, а также освободить Катерину Борисевич и других журналистов.

Он написал: «Отзыв статуса СМИ у Tut.by — последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ. Это должно прекратиться».

#Belarus :Revocation of @tutby 's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3 ’s right to appeal must B fully respected & status should B restored. calls for release of all imprisoned journalists incl K. Barysevih — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 4, 2020