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Отпустить, прекратить насилие. 42 страны подписали заявление о давлении на белорусские СМИ
Источник материала: Onliner
Постпред Великобритании в Женеве Джулиан Брейтуэйт от имени 42 стран выступил с
В заявлении, в частности, говорится: «20 ноября против независимой журналистки Екатерины Бахваловой возбуждено уголовное дело после того, как она сняла стрельбу светошумовыми гранатами в мемориале убитому стороннику оппозиции Роману Бондаренко. При освещении этого события задержаны еще 23 журналиста. С мая 390 журналистов сообщили о преследованиях в той или иной форме».
Подписавшиеся призвали власти немедленно освободить задержанных и снять с них обвинения, а также прекратить давление на независимые издания.
В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предложил вернуть Tut.by статус СМИ, а также освободить Катерину Борисевич и других журналистов.
Он написал: «Отзыв статуса СМИ у Tut.by — последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ. Это должно прекратиться».
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Постпред Великобритании в Женеве Джулиан Брейтуэйт от имени 42 стран выступил с заявлением о свободе СМИ в Беларуси. Подписавшиеся осудили давление на журналистов,...
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