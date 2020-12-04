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Отпустить, прекратить насилие. 42 страны подписали заявление о давлении на белорусские СМИ

04.12.2020 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Постпред Великобритании в Женеве Джулиан Брейтуэйт от имени 42 стран выступил с заявлением о свободе СМИ в Беларуси. Подписавшиеся осудили давление на журналистов, обеспокоены чрезмерным применением силы властями, сообщениями о жестокости, пытках и унижениях. Они считают, что журналисты в Беларуси подвергаются беспрецедентным преследованиям, оставаясь не защищенными «от несоразмерных действий силовиков».

В заявлении, в частности, говорится: «20 ноября против независимой журналистки Екатерины Бахваловой возбуждено уголовное дело после того, как она сняла стрельбу светошумовыми гранатами в мемориале убитому стороннику оппозиции Роману Бондаренко. При освещении этого события задержаны еще 23 журналиста. С мая 390 журналистов сообщили о преследованиях в той или иной форме».

Подписавшиеся призвали власти немедленно освободить задержанных и снять с них обвинения, а также прекратить давление на независимые издания.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предложил вернуть Tut.by статус СМИ, а также освободить Катерину Борисевич и других журналистов.

Он написал: «Отзыв статуса СМИ у Tut.by — последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ. Это должно прекратиться».

 
 
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Постпред Великобритании в Женеве Джулиан Брейтуэйт от имени 42 стран выступил с заявлением о свободе СМИ в Беларуси. Подписавшиеся осудили давление на журналистов,...
 
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