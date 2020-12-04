Источник материала: Tut.by

Актриса Любовь Аксенова заявила, что съемка в порно — тяжелая работа для артистов. К этому выводу она пришла, просматривая фильмы для взрослых для подготовки к картине «Глубже!» , об этом пишет Lenta.ru.



Фото: кадр из фильма «Глубже!»

Аксенова призналась, что ради съемок по личной инициативе посмотрела «много порнороликов и несколько документальных фильмов». «Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа. Звезд в русском сегменте не много, все работают в сложных условиях», — рассказала актриса.

«Моя героиня Лера — очень мягкий и невероятно добрый человек, но коли она пришла в порноиндустрию, значит внутри у нее — железный стержень. И когда ее внешняя легкость и внутренняя сила соединились, образ полноценно собрался. Второй план начал работать. Я начала понимать ее отношение к миру», — добавила Аксенова.

В центре сюжета фильма «Глубже» — молодой режиссер (Александр Паль), мастер психологической глубины, который попадает в порноиндустрию и заставляет актеров (Любовь Аксенова и Олег Гаас) играть в кадре по его правилам, а точнее по системе Станиславского. Своеобразный слоган картины: «Никогда еще порно не было таким глубоким». Фильм «Глубже!» был в минском прокате в ноябре, сейчас доступен в онлайн-кинотеатрах.