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Усадьба Радзивиллов в Барановичском районе нашла нового владельца

04.12.2020 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Архитектурный комплекс дворца Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района продан на повторном аукционе комитета «Брестоблимущество».



Строения со статусом историко-культурной ценности были предложены к продаже на условиях снижения начальной цены на 80%. В результате начальная цена лота была сформирована в размере 19,2 тыс. рублей. Единственный участник торгов приобрел архитектурный комплекс с учетом повышения этой цены на 5%.

В комитете «Брестоблимущество» уточняют, что новый собственник планирует восстановить княжескую усадьбу и сделать ее туристическим объектом.

Дворцовый комплекс включает в себя здание площадью 1,6 тыс. кв. м, построенное в 1836 году, столовую с тремя пристройками, котельную. Земельный участок площадью 3,3 га предоставлен новому собственнику в аренду сроком на 50 лет.

Условия продажи предполагают реставрацию исторической недвижимости, получение охранного обязательства и использование объекта в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию.

Попытки продать усадьбу Радзивиллов предпринимались местными властями неоднократно с 2013 года. За это время стоимость комплекса снизилась в шесть раз.

Известно, что дворец в деревне Полонечка является памятником архитектуры классицизма. С 1999 года он пустует.
 
 
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Архитектурный комплекс дворца Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района продан на повторном аукционе комитета «Брестоблимущество».
 
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