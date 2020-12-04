Усадьба Радзивиллов в Барановичском районе нашла нового владельца









Строения со статусом историко-культурной ценности были предложены к продаже на условиях снижения начальной цены на 80%. В результате начальная цена лота была сформирована в размере 19,2 тыс. рублей. Единственный участник торгов приобрел архитектурный комплекс с учетом повышения этой цены на 5%.





В комитете «Брестоблимущество» уточняют, что новый собственник планирует восстановить княжескую усадьбу и сделать ее туристическим объектом.





Дворцовый комплекс включает в себя здание площадью 1,6 тыс. кв. м, построенное в 1836 году, столовую с тремя пристройками, котельную. Земельный участок площадью 3,3 га предоставлен новому собственнику в аренду сроком на 50 лет.





Условия продажи предполагают реставрацию исторической недвижимости, получение охранного обязательства и использование объекта в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию.





Попытки продать усадьбу Радзивиллов предпринимались местными властями неоднократно с 2013 года. За это время стоимость комплекса снизилась в шесть раз.





Известно, что дворец в деревне Полонечка является памятником архитектуры классицизма. С 1999 года он пустует.