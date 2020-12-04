Источник материала: Хартия'97

«Это правда»: шведский журналист подтвердил жуткую историю изнасилования белоруски силовиками 4.12.2020, 16:02

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Силовик на акции протеста в августе / "Радыё Свабода"

Есть документы, подтверждающие зверства карателей.

Жуткую историю об изнасиловании белоруски Кристины (под таким псевдонимом ее спрятали журналисты) опубликовал шведский портал ETC.se.

«Еврорадио» связалось с автором публикации — главным редактором ETC.se Андреасом Густавссоном — и расспросило, как он собирал информацию для статьи.

«Я связался с Кристиной при помощи ее друга, который переехал в Швецию», — объясняет Густавссон. Журналист сам разговаривал с Кристиной, но не лично — онлайн. При этом он имел возможность увидеть, что она действительно лишилась практически всех зубов.

Также Густавссон подчеркивает, что у него есть информация о датах произошедшего, есть все адреса. Есть и медицинские документы, которые ему передала девушка.

«Я дал шведскому врачу проанализировать их — и да, этот врач сказал, что они соответствуют травмам после сексуального насилия и использованный [в документах. — «Еврорадио»] язык был профессиональным и точным», — отмечает журналист.

На прямой вопрос о том, уверен ли он в правдивости истории, Густавссон ответил: «Да, я уверен, что эта история правдива».

Густавссон пообещал связаться как с врачом, так и с самой девушкой и уточнить, готовы ли они пообщаться с другими СМИ.

О чем написали в ETC?

Издание пишет, что Кристина была задержана во время одной из акций протеста. Утверждается, что в «комнате для допросов» ее насиловали силовики.

«Анус, влагалище, рот. Они использовали свои дубинки. Сначала она думала, что они будут бить ее по спине, может быть, по ногам. Но вместо этого они спустили с нее штаны. Она кричала и умоляла. Рассказала им, где она родилась, чему училась в университете, какую футбольную команду поддерживает — все, что она могла придумать, чтобы найти общий язык с одним из мужчин», — пишет ETC.

Кроме того, девушку били, из-за чего у нее осталось только пять зубов. Потом ее отпустили, кто-то отвез в больницу, где сделали экстренную операцию переливание крови. «В конце концов ее забрали родители. Она все еще с ними сейчас, в основном прикованная к постели», — утверждает портал.

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