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Белорусы Кельна присоединилась к акции «0 промилле»

04.12.2020 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Кельна присоединилась к акции «0 промилле»

  • 4.12.2020, 15:42
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Белорусы Кельна присоединилась к акции «0 промилле»

Не забудем, не простим!

Белорусская диаспора в Кельне присоединилась к акции «0 промилле», сообщает телеграм-канал МКБ.

«Гибель Романа Бондаренко стала горем для всех белорусов и до сих пор не укладывается в голове. А ложь системы по поводу этой гибели находится где-то за гранью чудовищности и бесчеловечности.

Такой системе не место в нашей любимой Беларуси, в нашем общем доме.

Не забудем, не простим!», — заявили участники акции.

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